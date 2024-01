Matteo Tognozzi: "Si se marchan del Granada jugadores ofensivos vendrán otros de la misma posición"

El director deportivo del Granada CF, Matteo Tognozzi, declaró en la presentación oficial de Bruno Méndez y Augusto Batalla que “los jugadores que quieran salir, podrán hacerlo. Lo hablamos antes del parón de la competición con ellos”.

Sobre el defensor uruguayo, lo definió como “un defensa polivalente. Sabíamos que acababa contrato y fue una opción interesante, por lo que hicimos un esfuerzo para poder traerlo”. Respecto al guardameta argentino, dijo que “que tiene mucha experiencia y hay un dato que lo dice todo y es que en casi un 50% de los partidos que ha jugado como profesional, ha dejado su portería a cero”.

Para la llegada de ambos, agradeció a todos los integrantes del club por “ayudarme y poder estar el 3 de enero compitiendo con estos dos jugadores a los que, además, les tocó ser protagonistas en un partido importante y cumplieron con su rol de manera excelente, con personalidad, ganas y espíritu de sumar”.

El italiano reconoció que la relación con los futbolistas y sus agentes es “abierta y sincera. Con los representantes hablo cara a cara”. Unas declaraciones que hizo al ser preguntado por la situación de futbolistas como Famara Diédhiou y Shon Weissman de los que dijo que “se está valorando su salida. Son jugadores ofensivos y si salen piezas de esas características, deberán llegar otros que también sean atacantes”.

Sobre la relación con Alexander Medina, afirmó que “es diaria, como con Paco López. Hablamos cada día antes y después de los entrenamientos y cuando sea necesario”. Y es que fue claro al señalar que “antes de que se iniciase el mercado hablamos de los que deberían salir y los que no”. Sin embargo, eso no significa que “el hecho de que haya futbolistas que jueguen más o menos minutos, no significa que el técnico no cuente con ellos”. Tognozzi aclaró que “estamos en la misma línea”.

Respecto a una de las incorporaciones, Matías Arezo, que regresó de su cesión a Peñarol, apuntó que “lo conozco desde hace 15 años y sé lo que puede dar. Estamos contentos de tenerlo con nosotros y ha regresado con el visto bueno del entrenador y el mio”.

Por último, sobre la destitución de Juan Antonio Milla en en el Recreativo Granada, aclaró que “ha sido muy difícil tomar esa decisión”. Pese a decir que “el primer objetivo del filial no son los resultado pero es evidente que se crece pensando en mismos y los últimos han sido negativos”, confía en revertir la situación porque “estamos en enero y aún hay posibilidades de salir de ahí”. Además, añadió que “nos surgió la posibilidad de traer a un técnico de nuestra filosofía (Germán Crespo) y forma de trabajar”, y lo contratamos.