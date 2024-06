El centro del campo del Granada CF: temporada a medio gas

El motor del juego de un equipo, el centro del campo, no ha sido el plato fuerte de este Granada, que ha contado con jugadores de calidad en la plantilla, pero que no han gozado de muchas oportunidades o simplemente no se han acercado a su mejor nivel. Fichajes frustrados, futbolistas que tardaron en coger la forma o a los que ya las piernas y los años le pesan mucho. Así han estado los centrocampistas del Granada:

Martin Hongla

El jugador de Camerún llegó en invierno como una apuesta segura. Pues no ha sido así. Tras las expectativas de su fichaje, que supuso cierto 'culebrón' por la negociación con el Verona, ni ha llegado a hacerse nunca con la titularidad y solo ha partido del once en dos de los 13 partidos que ha disputado. Le toca mejorar y coger galones en Segunda, donde puede ser muy importante.

Gerard Gumbau

Segundo descenso consecutivo del catalán como jugador en una temporada extraña. No ha tenido dado las mismas prestaciones que el curso anterior en el Elche, pero tampoco ha sido el peor. Titular indiscutible y muchos minutos acumulados esta temporada en la que ha dado tres asistencias y metió un gol olímpico que finalmente se le dio a Iñaki Williams. Se espera su continuidad, por que dos descensos seguidos quitan cartel de cara a una posible venta.

Sergio Ruiz

El cántabro ha sido el mejor de la temporada en este equipo. Comenzó siendo suplente con Paco López, y es que el estilo de juego que parecía tener Ruiz no era de su agrado (se ha demostrado que es mucho más completo) pero desde la llegada de Medina nadie lo ha movido del once. Cuatro asistencias en 35 partidos, en los que ha sido el motor y de lo poco rescatable de este Granada. Debe ser uno de los pilares si finalmente se queda en Segunda, pero es un centrocampista con nivel para permanecer en Primera División, y ya sonó su vuelta a la UD Las Palmas.

Gonzalo Villar

El murciano llegó como uno de los fichajes de la temporada. Le costó arrancar y coger forma, pero en cuanto lo logró su calidad se hizo notar y se convirtió en titular. Todo bien hasta la partida de Paco López, el gran incentivo para que Villar llegara a Los Cármenes. No es titular desde la derrota del Mallorca en Son Moix, y muchos le acusan de haberse 'borrado' conforme pasaba la temporada y el descenso parecía inevitable. Aun así ha disputado 35 partidos, en los que ha logrado un gol y tres asistencias. Su salida parece probable, aunque si se queda será muy importante en Segunda División.

Óscar Melendo

Mala temporada del catalán, aunque tampoco ha tenido demasiadas oportunidades dentro del terreno del juego, especialmente desde la partida de Paco López, cuyo sistema se adaptaba mucho más a las prestaciones de Óscar. Titular en la mayoría de esos encuentros, pero nunca ha jugado los noventa minutos este curso y solía ser el primer sacrificado en los cambios. No ha logrado goles ni asistencias, y eso es uno de los grandes motivos de que siempre fuera el sustituido. Seguramente permanecerá en el equipo, ya que en Segunda puede tener más protagonismo.

Njegoš Petrovic

El serbio apenas tuvo oportunidades de juga rantes de marcharse cedido a su país, concretamente al FK Vojvodina. El club de su país acaba de hacer oficial su traspaso permanente, y agradeció hace poco al granadinismo por su apoyo, y que "siempre tendrá Granada en el corazón" por el nacimiento en la ciudad de su hija. En lo deportivo, ha jugado diez partidos esta temporada, aunque todos en los últimos tramos del mismo y con la cosa ya bastante decidida. Un jugador cumplidor que no será mal recordado por la afición.

Alberto Perea

Prácticamente un cero a la izquierda esta temporada, y su marcha era necesaria para liberar masa salarial, además de reclamada por la afición. Su aportación fue discreta la pasada campaña en Segunda y ha sido prácticamente nula este curso en Primera, donde no ha llegado a jugar, Los 75' que ha disputado esta temporada con la camiseta rojiblanca, fueron en el partido de Copa del Rey frente al Arosa en el que los rojiblancos quedaron eliminados. Habrá disfrutado más de Granada que de Los Cármenes, ya que ha sido uno de los fichajes menos acertados en los últimos años del equipo.

José Callejón

El motrileño ha firmado su peor temporada desde que está en el Granada CF. Titular en la mayoría de partidos de Paco López, perdió protagonismo desde la llegada del Cacique. Se le ha notado mucho la falta de ritmo y la poca intensidad en los minutos que ha disputado, que rara vez han sido desde la titularidad.

En total, Callejón ha jugado en 26 partidos una cifra cercana a los 900 minutos, en los que ha logrado un gol y una asistencia. Como explica el dicho, una retirada a tiempo es una victoria, y muchos aficionados preferirán recordar al motrileño en su mejor forma y no como se ha mostrado esta temporada.

Antonio Puertas

El almeriense ha firmado su última temporada en las filas del Granada, en la que ha tenido un papel mucho más secundario que el año pasado. Ha jugado en total 27 partidos, en los que ha sumado dos asistencias. Pudo tener el final perfecto ya que entró unos minutos frente al Celta para despedirse de Los Cármenes a pesar de no estar recuperado del todo, y provocó un penalti que el mismo se encargó de lanzar, pero le dio al larguero. Una leyenda de la historia reciente del club rojiblanco que mereció decir adiós de muchas mejores maneras, que con una camiseta conmemorativa y el cartel del club habitual antes de cada encuentro.

Sergio Rodelas

Una de las esperanzas de la cantera rojiblanca. Con sólo 19 años ya ha debutado en Primera División y dando una asistencia, y ha sido de los mejores dentro del mal año del Recreativo Granada. Para acierto de la directiva nazarí, ya ha sido renovado para los próximos años y se espera que el jugador de un paso adelante el próximo curso en Segunda División. También ha cumplido el sueño de estrenarse en Los Cármenes y ha sido titular en las últimas jornadas ante la falta de efectivos y la buena fe de Sandoval, que le dio la oportunidad de debutar a varios jóvenes del filial.

Pablo Sáenz

Otro de los jugadores más destacados de la temporada en Primera Federación con el Recre. Procedente del Calahorra, no cuajó un buen inicio de curso pero se ha ido enchufando y siendo más importante, lo que llevó también a debutar con el primer equipo el último día frente al Girona en Montilivi. No fue sin duda la mejor ocasión dada la aplastante victoria de los catalanes, pero sin duda es un gran recuerdo. Será difícil mantenerle en la institución con el filial en Segunda RFEF.

Alberto Soro

El jugador de Zaragoza apenas ha pisado el campo con la camiseta rojiblanca este curso, lo hizo solo en un encuentro antes de marcharse cedido al FC Vizela portugués. Disputó siete minutos con el Granada en la victoria en Los Cármenes por 3-2 ante el Mallorca, la primera del curso. En el país vecino ha ido de menos a más, se ha hecho con la titularidad en las últimas jornadas y termina la temporada con 25 partidos, 4 goles y una asistencia.