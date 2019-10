Las estadísticas no mienten

En el deporte moderno, y no sólo en el fútbol, el análisis de cada partido ha dado en los últimos años un paso adelante con la introducción de las llamadas estadísticas avanzadas, que permiten controlar aspectos que hasta hace unos años apenas se les daba importancia. En el baloncesto, y en especial en la NBA, estos datos llevan años analizándose, pero en el fútbol ha costado más. Hoy en día, cualquier equipo profesional dispone de herramientas para estudiar el comportamiento de los jugadores tanto en entrenamientos como en partidos. En éstos, cada vez más se estudian distintos comportamientos de los conjuntos de la Liga de Fútbol Profesional gracias a Media Coach, una serie de programas que la LFP proporciona a los clubes y que ofrece datos más que interesantes.

Tal y como quedó reflejado en el afamado programa El Día Después del pasado lunes, el Granada CF no está segundo en la tabla clasificatoria de LaLiga Santander por casualidad. Al margen de la capacidad competitiva que está mostrando el conjunto de Diego Martínez, su intensidad y el nivel defensivo que ha ofrecido en cada uno de los siete encuentros que se llevan disputados, se revelaron una serie de datos que no hacen más que confirmar que las cosas no suceden así por así.

Disparos a puerta

En concreto, se pudo conocer que el cuadro rojiblanco es el tercer equipo de la categoría que necesita menos disparos a puerta para anotar gol. Cada 6,1 intentos al arco rival, los nazaríes baten la portería rival, sólo por detrás del Barcelona, que necesita 5,1 chuts, y el Villarreal, con 5,5. En ello tiene mucho que ver la presión que realizan cuando el contrincante de turno inicia la jugada desde atrás. De hecho, es el cuarto en porcentaje de recuperaciones en campo contrario con un 27,3%, lo que permite sorprender al rival cuando busca el arco de Rui Silva y no se encuentra armado defensivamente. El líder en esta faceta es la Real Sociedad, con un 26,9% de balones recuperados, seguido del Barcelona (26,7%) y el Real Madrid (24,5%).

Pero es la estrategia lo que está marcando el inicio de temporada del Granada CF. Bien es sabido que el técnico vigués hace especial hincapié en el balón parado, o como muchos técnicos le llaman, las jugadas de reanudación. Pues bien, los nazaríes tan sólo necesitan una media 13 saques de esquina para marcar, a diferencia del Getafe, que requiere de 17, el Alavés de 18, el Villarreal de 24 o el Eibar, que cierra la tabla de los cinco primeros, con un gol cada 33 córneres. Un aspecto que está funcionando a la perfección pues son tres los tantos anotados hasta el momento obra de Soldado, Puertas y Germán.

Sin embargo, no sólo a nivel ofensivo en la estrategia está funcionando. También a la hora de defender los saques de esquina de los rivales encabezan la tabla, pues únicamente son capaces de rematar, que no marcar, en uno de cada cinco córneres que ejecutan. Un 18,2% que refleja la excelente concentración y ubicación de los jugadores cuando el balón se encuentra parado. Le siguen en este apartado el Barcelona (20,8%), el Leganés (22,5%), el Sevilla (23,1%) y el Mallorca (24,3%).

Números inmejorables

La mejora en la faceta defensiva es evidente desde que Diego Martínez se sienta en el banquillo de Los Cármenes. En las dos campañas que estuvo el cuadro granadinista en Segunda División la diferencia entre una y otra es impresionante. En concreto, en la campaña 2017-2018 encajó 50 goles, por 28 el pasado curso. Pero es que además no encajó ni un tanto de saque de esquina por los siete que recibió tras el descenso con Oltra, en un primer momento, y Pedro Morilla posteriormente.

Cada 13 córneres ejecutados, el Granada CF marcan gol, el que mejor porcentaje tiene de la categoría

En la estrategia ofensiva, mejoró la temporada pasada 14 puntos el porcentaje de goles a favor a balón parado (34% por 24% en la 2017-2018), reduciendo nada menos que en 17 puntos los tantos en contra recibidos en las acciones de reanudación.

Cuatro por partido

El tercer máximo goleador de LaLiga Santander, con trece goles, dispara entre los tres palos cuatro veces por partido, teniendo en cuenta que intenta el disparo a puerta en 11,29 ocasiones por duelo. Lo que significa que tiene un alto porcentaje de acierto cada vez que dispara al arco de los guardametas rivales.

Evidentemente, en el fútbol existen lo que se llama en el mundo del baloncesto los intangibles, como por ejemplo el trabajo que realizó el pasado sábado Yangel Herrera ante el Leganés y que no sale en las estadísticas. Pero no deja de ser curioso comprobar que cuando las cosas van bien los datos también lo corroboran.