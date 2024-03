Los 'olvidados' por Alexander Medina tendrán otra oportunidad con Sandoval

Tras la destitución de Alexander Medina, varios jugadores del equipo rojiblanco verán una buena oportunidad para reengancharse a la pelea por disputar más minutos, y es que el ya extécnico del Granada CF fue amoldando una alineación base con ligeras modificaciones, pero cuyo bloque se mantuvo intacto en los 14 partidos que disputó como líder del banquillo nazarí.

Durante la estancia del técnico uruguayo, algunos miembros de la plantilla como Miguel Rubio, Raúl Torrente, Óscar Melendo, Antonio Puertas o José Callejón han visto reducida su participación a poco o nada, y tras su marcha y la llegada del madrileño José Ramón Sandoval, su situación puede cambiar, ya sea de cara a demostrar que pueden seguir en el equipo o en busca de aumentar un poco su 'cartel' pensando en una posible venta en verano, especialmente de aquellos más jóvenes.

La defensa

Es quizá la posición que más rotaciones ha podido tener, la mayoría provocadas por los fichajes y las lesiones de algunos otros jugadores. En invierno llegaron Méndez y Piatkowski, que parecen alternarse en el segundo puesto en la zaga junto a Ignasi Miquel (jugador rojiblanco con más minutos esta temporada), mientras que Ricard y especialmente Carlos Neva no se han movido del once prácticamente nunca.

Esto ha perjudicado a centrales como Miguel Rubio, que no juega desde la victoria en Los Cármenes frente al Cádiz, y en ese partido entró en el 79'. El madrileño solo ha jugado dos partidos completos con Medina, el 3-3 en Montjuic y el 1-1 frente al Almería en casa.

Contra el FC Barcelona fue también la última participación de Raúl Torrente, aunque anecdótica ya que entró en el 95'. Si que fue titular en los primeros cuatro encuentros del uruguayo en la banca, aunque el equipo encajó siete goles en esos partidos. Esto lo mandó al banquillo y el murciano no ha vuelto a pisar el césped, quitando esos segundos en Barcelona. Un prometedor defensa que está en la cuerda floja para este verano, es una de esas apuestas por las que no se sabe si el club seguirá invirtiendo.

Centro del campo

Este es probablemente el puesto donde más nombres fijos hay, ya que Sergio Ruiz se está postulando como el mejor jugador de la temporada en el Granada y nadie lo mueve del once, y Gumbau y Villar ofrecieron un buen rendimiento especialmente en el primer tramo de la temporada. La llegada de varios centrocampistas ofensivos u extremos como Jozwiak o Corbeanu, que tampoco están asentado en el once, puede hacer que Óscar Melendo abandone el club este verano.

El catalán es, de esta lista, el que más oportunidades ha tenido con Medina, aunque muchas de ellas de escasos minutos y con el partido casi visto para sentencia. Fue el sacrificado tras la expulsión de Piatkowski contra Las Palmas, y solo fue titular en el 3-3 frente al Barça. Una titularidad en 14 partidos, aunque participó de alguna forma en 9 de ellos, puede ser insuficiente para un jugador de 26 años con cartel en el fútbol español, y cuyas prestaciones están lejos de lo esperado, algo lógico si se le priva de regularidad.

Delantera

Dos de los jugadores con más trayectoria en el club y peso en el vestuario, como son José Callejón y Antonio Puertas, se han visto obligados a dejar su hueco a otros que han aportado mejor rendimiento, y la sensación de que pueden hacer algo en el campo. Especialmente el motrileño, a quién se le ha visto muchas veces superado por la exigencia de la Primera División en los 19 encuentros en los que ha jugado.

Callejón no se viste de corto también desde el 3-3 en Montjuic, donde sufrió aquella polémica 'falta no falta' donde Lamine Yamal le robó el balón y acabó empatando un duelo que pudo llevarse el Granada con creces. Hablando de titularidad, no se le ve en el once desde la derrota por la mínima en el Villamarín, allá por el 13 de enero.

Algo mejor, aunque no mucho, es la situación del almeriense Antonio Puertas. Es cierto que el de Benahadux tiene ocasión de jugar algo todos o casi todos partidos, aunque entra con el duelo más que decidido y su aportación no llega ni a los diez minutos. Sí que se le ve algo más de ritmo y concentración que a Callejón, que prácticamente no sumaba nada al entrar, ya que encara, recorta y participa en la medida que cinco minutos le pueden permitir.

Bajo el mando de Medina, solo se quedó en la banca los 90' frente a Real Sociedad, Barça y Las Palmas, aunque sumando lo que ha jugado apenas sobrepasa la hora y media de partido. Su única titularidad, el 0-3 que endosó el Sevilla en Los Cármenes.

Aire fresco

La llegada de un nuevo técnico, teniendo en cuenta el desastre que está suponiendo esta temporada en todos los estamentos del club, siempre aporta aire fresco y un sentimiento de redención, especialmente para aquellos que se han visto relegados y sin minutos. Una nueva oportunidad se presenta para varios jugadores del Granada, que deben aportar lo máximo para que la competitividad y energía de este equipo se mantenga al tope, que es por donde pasan las pocas opciones de permanencia que aún quedan en el equipo nazarí.