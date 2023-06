La 'operación salida' en el Granada, clave para hacer hueco a los nuevos fichajes

El Granada CF tiene una necesidad en la planificación de su plantilla de cara al regreso a Primera División. Esta no es otra que hacer hueco para cubrir las carencias que mostró el equipo de Paco López en LaLiga SmartBank. Sobre todo porque el técnico de Silla no quiere una plantilla tan amplia como en la pasada campaña principalmente por la incomodidad que supone para trabajar en el día a día.

Entrenar con hasta 28 futbolistas es demasiado incómodo, aunque tiene la parte buena de que en caso de sanciones o lesiones siempre hay repuestos disponibles que puedan cubrir dicha ausencia. Sin embargo, a día de hoy, la entidad rojiblanca cuenta con 27 futbolistas con contrato incluidos los cedidos, que tendrán muy complicado tener ficha. Eso hace que la dirección deportiva se vea obligada a dar bajas, bien sea por cesión o por rescisión de sus contratos para poder fichar.

Salidas

Porque fichajes es obvio que habrá. Para muchos, al menos se deberían hacer un decena para tener ciertas garantías de competir. Si eso fuera así, Nico Rodríguez y Dani Carmona, las cabezas visibles de la dirección deportiva, tendrán mucho trabajo por delante. Los ascensos suelen traer renovaciones automáticas previstas en los contratos de los futbolistas pero no siempre se cumplen en la siguiente campaña.

El director deportivo del Granada CF, Nico Rodríguez, tendrá otro intenso verano de negociaciones

Un claro ejemplo de ello es Alberto Perea. El albaceteño no ha rendido como se esperaba de él. Firmó por una temporada con opción a otra en caso de lograr el objetivo de subir. Así ha sido y cuenta con un año más de vinculación pero su continuidad no parece fácil. Famara Diédhiou es otro de los ejemplos. El delantero senegalés, que en los diez partidos que disputó para un total de 154 minutos no disparó ni una sola vez a portería, contaba con una cláusula obligatoria de compra en caso de ascenso que se ha tenido que afrontar. Pero su rendimiento dejó mucho que desear y no sería nada extraño que no siga.

Otros jugadores con contrato

Futbolistas como Bodiger, Soro, Víctor Meseguer o Sergio Ruiz también tiene firmado una o más temporadas y están en la baraja para hacer hueco a los nuevos fichajes. Un año más, la pretemporada comenzará sin tener la plantilla al completo y las incorporaciones irán llegando poco a poco pese a que está previsto la vuelta al trabajo en la semana del 3 de julio. Hay que tener en cuenta que el primer partido de competición oficial será en el fin de semana del 11, 12 y 13 de agosto.

Salvo en la portería, habrá refuerzos en todas las líneas. LaLiga Santander es muy exigente y requiere de profesionales que conozcan la categoría y, aunque muchos jugadores ya han jugado partidos en Primera, no cuentan con un gran bagaje a excepción de Raúl Fernández, Víctor Díaz, Carlos Neva, Callejón, Antonio Puertas o Melendo. Otros si han debutado pero no han tenido un gran peso en los equipos en los que han estado como es el caso de Ignasi Miquel, por ejemplo.

El filial

Tras el ascenso del Recreativo Granada a Primera RFEF, jugadores como Pepe, Torrente, Butzke o Adri López podrán mantenerse en forma en el segundo equipo y ayudar en los entrenamientos del cuadro de Paco López aunque en el caso de Torrente ya ha demostrado estar capacitado para dar minutos de garantía en la máxima categoría del fútbol español. Pero tras casi año y medio sin jugar, contar con ficha en el ‘Recre’ para ir adquiriendo ritmo de competición puede ser importante para el murciano.

Comprado

Además, se espera que den un paso adelante futbolistas como Petrovic y Weissman, este último la gran apuesta del mercado invernal y que no rindió como se esperaba de él por unas u otras circunstancias. La entidad ha pagado tres millones de euros por su traspaso debido a la cláusula prevista en su contrato tras la negociación con el Real Valladolid y será uno de los delanteros en Primera.

En cualquier caso, se esperan semanas de intensas negociaciones con los agentes de los futbolistas para buscar una salida a jugadores que deben salir para dejar entrar a otros. Esos fichajes veraniegos que tanto ilusionan a la afición y que, por otra parte, son necesarios para formar una plantilla competitiva de cara al regreso a la élite.