Paco López, entrenador del Granada CF: "Quiero construir una mentalidad ganadora"

Paco López ha sido presentado este jueves como nuevo entrenador del Granada CF. En un acto celebrado en la sala de prensa del Estadio Nuevo Los Cármenes, el técnico valenciano señaló que “yo y mi cuerpo técnico esperemos estar a la altura. A partir de ahora, todos somos uno y vamos con ilusión y ganas a por todas”.

El de Silla estuvo acompañado por Nico Rodríguez, director deportivo y en su puesta de largo, el expreparador del Levante apuntó que “estoy donde quiero estar”. Y lo argumentó indicando que “si ya tenía una información muy positiva de este club, me la ha ratificado en las primeras horas que llevo en Granada”.

Estilo

Cuestionado por su estilo de juego, manifestó que “me gusta dominar los partidos, tener un equipo que llegue a la portería rival y que vertical e intenso”. No obstante, es realista pues considera que “todos queremos lo mismo pero otra cosa es conseguirlo”. Tras negarse a contestar sobre cuáles han sido las carencias de los rojiblancos con Aitor Karanka al frente, apuntó que “tenemos nuestro análisis propio del equipo. Hemos visto todos los partidos y trataremos de darle nuestros matices tácticos”. En cualquier caso, dejó claro que al técnico vasco “hay que tenerle máximo respeto. Es más, queremos aprovecharnos de su trabajo y aportar nuestras ideas pero lo más importante son los futbolistas y sus características”.

"Nunca vamos a poner de excusas las bajas que tengamos"

En su estreno como entrenador del Granada CF ya realizó su primera sesión de trabajo en la que ha contado con numerosas bajas. “Ya tenía información de que había mucha gente lesionada” declaró, pero “nunca vamos a poner de excusas las bajas. Tenemos un filial y vamos a sacarle el máximo rendimiento a todos”. Un vestuario que está “muy ilusionado y con ganas y esa es una de las bases para que esto funcione”.

Cero improvisación

Lo que sí pretende en su etapa en Granada es “centrarse en trabajar día a día, ser muy exigente y que la plantilla tenga ese compromiso. Me ha sorprendido gratamente por la ilusión que tienen por lograr un objetivo y esto se consigue estando todos juntos y uniendo fuerzas”. Por ello, no ocultó que “el club espera que hagamos un trabajo honesto, basado en el conocimiento y no en la improvisación para que, al final, la afición quede contenta con el trabajo de todos”.

Respecto al sí desde los máximos responsables del club le han pedido el ascenso aclaró que “no se trata de nombrar esa palabra o no. Los objetivos me los marco siempre día a día, partido a partido. No hay más. Es la forma más inteligente de afrontar los retos”. Y es que tiene claro que “en el fútbol ya puedes marcarte objetivos a largo plazo que estos no sirven de nada”. Eso sí, puntualizó que “este club merece estar en la máxima categoría”.

Año de formación

El valenciano lleva algo más de un año sin entrenar. Periodo que ha empleado para “formarme. Me he reciclado en todos los aspectos de esta profesión que son muchos y no sólo tácticos”. En concreto, ha visitado “diferentes países viendo como entrenaban otros colegas”.

"Hay equipos que son más favoritos que otros a priori, pero todo eso se demuestra en el campo”

Por lo que se refiere a la categoría, calificó la Segunda División como “tremendamente igualada. Hay equipos que son más favoritos que otros a priori, pero todo eso se demuestra en el campo”. De hecho, insistió en que la clave es “el trabajo. Independientemente de la idea y el estilo, sí quiero construir una mentalidad y actitud ganadora, que sea un equipo de verdad en el amplio sentido de la palabra y que rememos todos juntos”.

Gran plantilla

Paco López, que estará acompañado por su hermano Toni López, su hermano, y Nico Bosch como asistentes además de un preparador físico, se reencontrará en Granada con Rubén Rochina, al que tuvo en el Levante, y del que dijo que “no hace falta que lo descubra yo y la idea es sacarle el máximo rendimiento”. Un integrante más de una “gran plantilla para Segunda División”, que no descartó reforzar en el mercado invernal aunque sí indició en que “acabamos de llegar y cuando llegue el momento, si entendemos que hay que reforzarnos, lo haremos pero ahora mismo nos centramos en lo que tenemos”.

Por último, sobre el rendimiento fuera de casa de su nuevo equipo, manifestó que “no hay que preocuparnos sino ocuparnos. Está claro que no ha habido buenos resultados fuera de casa pero trataremos de cambiar esa dinámica”.