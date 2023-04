Paco López: "El plan de la primera parte salió a la perfección"

El Granada volvió a ganar y Paco López entró a sala de prensa visiblemente contento. "Sabíamos que era un partido importante por venir de donde veníamos y por el rival que había enfrente, aunque eso, a veces, puede ser malo si no se controla a nivel emocional porque se entra en la obligación, pero para nosotros tienen que ser retos a superar y no amenazas", analizó.

Sobre la afición, el valenciano cree que la gente "tiene que ser consciente de que es vital y de que nos ayuda mucho. El recibimiento fue brutal, superó a los últimos partidos. Los últimos segundos con el himno fueron increíbles, porque eran momentos en los que los necesitábamos y ayuda escucharles pese a la tensión que teníamos en el banquillo. Les debemos el triunfo", aseguró

Esta vez, El Plan pasó de Fernando Alonso a Paco López. "No se puede pedir más al plan de la primera parte porque la intención era apretar arriba a un equipo con mucho nivel técnico y acciones muy precisas en casi todos sus futbolistas para achicarles los espacios y salió bien. Queríamos ponernos por delante con el empuje de la gente y lo conseguimos, e incluso creo que pudimos merecer algún gol más al descanso, pero sabíamos que delante teníamos un gran equipo con las ideas muy claras con balón que te lleva al esfuerzo máximo porque es difícil que la pierdas", señaló.

Al ser cuestionado sobre las novedades y el cambio en el once inicial, López desveló que con Petrovic y Bodiger en la medular buscaba "la energía necesaria para presionar alto", pues "tenemos mediocentros con diferentes características y entendíamos que eran los dos que más empuje nos podían dar para robar la pelota. Puertas, aparte de su velocidad y movilidad, nos daba la posibilidad que trabajamos para cambiar a 4-3-3 con Melendo como interior y él en un costado porque puede jugar en infinidad de posiciones y tiene condiciones de delantero, pero nos sentimos cómodos en el 4-4-2", analizó.

Sí que estuvo algo más serio cuando se le preguntó si vio peligrar la victoria en algunos tramos del partido. "Sabíamos que enfrente había jugadores con mucho talento que no hace falta nombrar, de muy buen pie, y había que hacer las cosas muy bien en bloque bajo porque nos tuvieron ahí más de lo que habríamos querido. Teníamos que ver cómo neutralizar sus superioridades con balón".

El gol de Coco para recortar distancias, que enfadó a Paco López por cómo habían trabajado ese tipo de jugadas durante la semana, no era fácil de gestionar, porque el partido "estaba controlado que y ese gol a balón parado cuando no te estaban generando ocasiones nos afectó mucho a balón mental porque nos entró el 'canguelo' durante algunos minutos. Tener enfrente a un rival con tanto talento, calidad y precisión en los pases generó lo que habríamos querido evitar, pero creo que defendimos bien por momentos al final y supimos sufrir, que no era fácil", concluyó.