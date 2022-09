Todo lo que le podía salir mal al Granada CF, salió mal

Un gol de Iván Gil en el minuto 5 dio la primera victoria como local al Andorra y rompió la condición de invicto del Granada, al que el VAR anuló un gol en la segunda parte logrado con la mano por Myrto Uzuni.

En el primer partido como local de la Liga SmartBank del FC Andorra, los de Eder Sarabia sorprendieron nada más empezar al Granada, el líder invicto de la segunda máxima competición del futbol español. Los del Principado lograron una temprana ventaja, con una pase largo al espacio de Adrià Vilanova hacia Iván Gil.

El ex-jugador del Espanyol B rompió el fuera de juego, se plantó sólo delante de André Ferreira y lo superó de una preciosa vaselina. El VAR dio el gol como válido. Este fue el primer gol que encaja el portero portugués de los granadinos.

Adaptarse a otras condiciones

El Estadio Nacional, remodelado para la ocasión, presentó la mejor de sus entradas en el debut de los del Principado en el futbol profesional. La instalación estrenó su nuevo césped híbrido -80% natural y 20% sintético- y además una grada supletoria que podría superar los 3.000 espectadores. También se han instalado las torres para la reproducción televisiva y las cabinas de prensa. Todo para el debut en la segunda máxima competición del futbol español.

Cambios en el once

Como novedad, Aitor Karanka introdujo en la mediapunta a Matías Arezo en detrimento de un lesionado Óscar Melendo, que no entró finalmente en la convocatoria de la expedición rojiblanco.

Presión muy alta del Andorra

Fue tal la caraja de los nazaríes nada más comenzar el encuentro, que a los cinco minutos de inicio se adelantaron los locales en un balón largo para Iván Gil que definió a la perfección por encima de André Ferreira.

En el desmarque de ruptura de Gil, fue Ricard quien rompió el fuera de juego que permitió a los andorranos adelantarse a los cinco minutos de inicio.

Ocasiones por doquier

Hasta el minuto 15 no llegó la primera ocasión para el Granada en una jugada de posesión larga que finalizó Ricard Sánchez con un disparo que cruzó demasiado.

A la vuelta del entretiempo, la escuadra rojiblanca volvió a gozar de una ocasión muy clara para poner las tablas en un cabezazo de Myrto Uzuni a centro de Antonio Puertas.

La 'infantil mano de Uzuni

El cuadro nazarí consiguió la igualada en el marcador con un gol de Antonio Puertas a centro de José Callejón. Sin embargo, el colegiado fue a revisarlo en el VAR por una mano de Uzuni al pelear el balón con Raúl Lizoain.

El albano no completó un buen partido y, además de ser amonestado por la acción, fue sustituido por Jorge Molina.

Sergio Ruiz, intrascendente

El cántabro no tuvo su partido. No consiguió ayudar en las conexiones con la línea de ataque y Karanka no supo dar solución al problema y optó por dejar en el banquillo a Njegos Petrovic y Víctor Meseguer, aunque quizá el encuentro de este domingo, por las circunstancias era más apropiado para el serbio.

Estrategia fallida

Karanka no ha sabido esta vez dar con la tecla. A pesar de que a la vuelta del entretiempo el equipo tuvo las ideas algo más ordenadas y atacaba con más claridad, no logró concretar las acciones en beneficio de un tanto para los granadinos.