"El poder de la calma", la carta del presidente del Granada CF tras el ascenso a Primera

Dedicó unas palabras durante la celebración del ascenso en las que recordó que había cumplido su promesa: devolver al Granada CF a la élite del fútbol español en un máximo de dos años. El presidente del club nazarí, Jiang Lizhang, al igual que hizo cuando tomó las riendas del club en 2016, ha dedicado una carta a los aficionados, jugadores y empleados de la entidad rojiblanca en la que, ahora tras el tan esperado ascenso, reitera su "pasión por el fútbol", así como que "ama Granada", una ciudad que ya "corre por sus venas".

Asimismo, el presidente del Granada CF advierte de que "esto solo es el comienzo", una frase que hace recordar aquello que dijo a su llegada de "meter al Granada en Europa". Aunque eso aún está lejos -ahora hay que disfrutar del ascenso y del regreso a la máxima categoría- quién sabe si, como dice Jiang Lizhang, "con calma y humildad" pronto se consigue.

Esta es la carta que ha dedicado el presidente del Granada CF, Jiang Lizhang:

Queridos aficionados, queridos jugadores y empleados del Granada CF,

¡Cómo pasa el tiempo! Ya es la tercera temporada desde que llegué a Granada. En abril de hace dos años descendimos y, en aquel momento, escribí una carta a todo el mundo con el título 'Nos despedimos por ahora, pero volveremos con más fuerza'. En ella prometí a todos los grananistas que como mucho en dos años volveríamos a visitar los estadios de la élite del fútbol español. Y hoy volvemos a LaLiga.

Mirando hacia atrás, vine a esta ciudad con toda mi pasión por el fútbol y con mucha 'Hope' (esperanza). El Granada CF fue el primer club en el que invertí. Para mí, emocional y estratégicamente, el Granada significa mucho más que cualquier otro. Amo Granada, corre por mi sangre, y estoy orgulloso de luchar junto a vosotros por el buen nombre de esta ciudad.

El primer año no acabamos bien por mi falta de conocimiento profundo de este deporte. Sufrimos el descenso pero no me retiré, no abandoné. Traté el fracaso como un activo, como una experiencia importante. Aprecié esa experiencia y esperé aprender de ella. Estoy convencido de que sólo podemos alcanzar un futuro mejor a través del aprendizaje incesante y la humildad.

En los últimos dos años me impliqué en el mundo del fútbol con el corazón sosegado y una actitud estudiosa. Creé el Grupo Hope, que actualmente trabaja con cinco clubs de futbol, así que voy a ver 4 o 5 partidos a la semana. A veces gana un equipo y otro pierde. Comprendí los beneficios de la tranquilidad en las victorias y en las derrotas, las acepté y aprendí el "poder de la calma”. Detrás de este poder está la firmeza del objetivo, la planificación a largo plazo y la eficiencia en la ejecución.

También vengo aquí desde China con mi sueño chino. El fútbol de mi país se encuentra actualmente ante una oportunidad de desarrollo sin precedentes. Espero atar lazos entre el fútbol chino y el europeo, y ese lazo será el Granada CF. Espero que en el futuro más jugadores chinos vengan aquí a aprender y desarrollarse, y que el Granada se convierta en la casa tanto para los aficionados granadinos como para los fans chinos. También espero que más jugadores chinos puedan debutar aqui, y entonces millones de aficionados chinos apreciarán el espíritu, la ilusión y la pasión de este Granada.

El fútbol va a ser el embajador para que China y Granada realmente interactúen y se unan. Cuando creé el grupo Hope diseñamos un proyecto que se llama 'HOPE 2030', que tiene el objetivo de unir el fútbol chino y el fútbol mundial. El fútbol nos da alegrias con un idioma que es universal. En Granada veo un fútbol feliz y puro. Este tipo de cultura futbolística va a convertir a Granada en una base importante para nuestro proyecto HOPE 2030.

Estoy muy agradecido tanto a las personas que me han ayudado durante este tiempo como a todos los empleados del club, especialmente a Antonio Fernandez Monterrubio, director general, que con su fuerza y su duro trabajo ha guiado a la entidad en la dirección correcta. Tambien agradezco la labor de Antonio Cordón, director deportivo del Grupo Hope, quien ayudó a construir un equipo fuerte, sano y sostenible. Por supuesto, gracias al Ayuntamiento de Granada y a nuestros patrocinadores. Y gracias a todos los aficionados granadinos pues con vuestro apoyo y vuestra pasión nunca dejará de fluir el fútbol de primera en esta ciudad.

Son días de celebración, pero esto sólo es un comienzo. Seguimos con calma y humildad. Esta ciudad y el fútbol comparten una virtud: una vez que los sientes no te abandonan jamás.

Eterna Lucha,

John Jiang.