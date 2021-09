Derrota sin excusas del Recreativo Granada

Fue de menos a más el Recreativo Granada en la disputa de la cuarta jornada de la Segunda División de la RFEF, mas la mejora respecto a un pobre primer tiempo no permitió al filial nazarí puntuar ante un Águilas que fue claramente superior en el cómputo global de la contienda (0-2) y que se llevó los tres puntos gracias a los goles de Torres, en el primer tiempo, y Barrenetxea, en el segundo.

Tuvo que quedar contento Rubén Torrecilla con el trabajo de los suyos en Melilla (1-3), pues, pese a ser un entrenador que acostumbra a realizar varios cambios en sus onces iniciales, sólo introdujo a Leo Sepúlveda como novedad ante el cuadro murciano.

Mal inicio

No fue muy alentador el comienzo de partido del Recreativo Granada. Los visitantes, que provocaron dos córneres cuando apenas habían pasado dos minutos desde el pitido inicial, colocaron a sus diez futbolistas de campo dentro de las inmediaciones nazaríes e imposibilitaron una salida limpia de balón desde atrás. El cuadro filial, de hecho, no fue capaz de romper la primera línea de presión aguileña en más de quince minutos.

El empuje del Águilas continuó surtiendo efecto y, en una acción rápida en campo rival, Mounir, tras una recuperación cercana a las inmediaciones de la defensa local, entró como un puñal por un imperdonable pasillo que, de no ser por una buena parada de Sarr, habría puesto por delante a los suyos.

El Recreativo no consiguió hacerse un hueco en el choque hasta la lesión de dos de los mejores futbolistas aguileños: Gaffoor y Chumbi. El central y el ariete cayeron lesionados prácticamente a la vez y los rojiblancos aprovecharon para tomar el timón de la mano de Martín y Youness.

De mal en peor

La mejora, no obstante, terminó por convertirse en un mero espejismo. Un error con los pies de Sarr, cuando más evidente parecía el dominio de los de Torrecilla, propició una mano granadinista en el área que Pedro Torres, desde los once metros, no pensó en malgastar (0-1), dejando ‘grogui’ y sin respuesta al conjunto recreativista.

Con el resultado en contra, la laguna de ideas nazarí acabó de coger forma y otorgó de manera definitiva el control a la escuadra dirigida por Molo Casas, que adormeció el duelo con una posesión cómoda que desconectó al ‘Recre’. El pobre partido de los carrileros Raúl y Diego, que apenas pudieron intervenir, fue otro de los síntomas de la inoperancia local.

De la mejora a la sentencia

La charla de Rubén Torrecilla en el vestuario sentó de maravilla a sus pupilos. El conjunto nazarí sacó rédito del cambio de sistema del Águilas, que introdujo un dibujo con cinco zagueros con la intención de defender el resultado, y salió mandón, con intención de colocar las tablas. De esta manera consiguió generar la primera de sus ocasiones: Raúl, en el segundo palo, ganó la espalda a Mounir y no acertó a encontrar puerta después de recibir un centro desde la izquierda.

Poco después, el fútbol, caprichoso como siempre, volvió a tornarse cruel con el cuadro granadinista. Como si se tratase de ‘el día de la marmota’, se reprodujo el mismo guion que en el primer acto y los visitantes perforaron la portería de Sarr cuando menos lo merecían. Barrenetxea, el autor de la diana, mandó a las mallas con la cabeza una jugada individual que terminó en un centro desde el costado diestro.

Ocasiones

No se echaron atrás los de Torrecilla, que pese al resultado contaron con sobradas ocasiones para reducir la desventaja. Primero la tuvo Echu, que recibió solo en el área tras una buena acción de Butzke pero no pudo conectar un chut potente, y después fue el propio Butzke el que rozó el tanto con un cabezazo letal que se marchó demasiado cruzado.

Los últimos quince minutos fueron lo más destacable del choque en clave local. Las sustituciones refrescaron a un plantel que acusó el cansancio y el Águilas, sabedor del valor de su renta, terminó achicando balones desde área propia y pidiendo al trencilla el final del encuentro. Aún así, el Recreativo Granada fue incapaz de materializar las múltiples ocasiones de las que dispuso, la mayoría llegadas mediante envíos laterales al área, y tendrá que esperar para conseguir su primera victoria actuando como local.

Por delante

El próximo fin de semana los rojiblancos viajarán a Mancha Real para la disputa de la quinta jornada de Segunda RFEF y, el diez de octubre, volverá a intentar sumar de ‘a tres’ en la Ciudad Deportiva frente al CD Toledo.