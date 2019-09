Una cita para no decepcionar

Con un punto de nueve posibles y en puestos de descenso, el Recreativo busca este domingo (11:00 horas) su primera victoria de la temporada que le permita superar, de momento, a un previsible rival directo por la permanencia como el Villarrobledo. Poco a poco, el conjunto de David Tenorio va recuperando efectivos y las últimas incorporaciones cada vez están más involucradas en la dinámica de un equipo que ha perdido dos puntos en tiempo de descuento en sus desplazamientos.

Precisamente, mantener la concentración en las prolongaciones de los encuentros es una tarea que trae de cabeza al cuerpo técnico recreativista, que tiene dos bajas seguras para la cita y varios jugadores ‘entre algodones’. No serán de la partida un encuentro más Carlos Garrido así como Jaime Garijo. El resto de componentes de la convocatoria, que se conocerá hoy, dependerá de las sensaciones de los jugadores ‘tocados’. Al menos, Tenorio tendrá donde elegir una vez que el guardameta Luka e Isma Ruiz ya están disponibles tras su periplo con la selección sub 21 de Georgia y la sub 19 española, respectivamente. Aunque el canterano ya fue citado para el duelo en Talavera pero no jugó.

Por tanto, pocos cambios se prevén en el once inicial. Quizá la principal duda pueda surgir en la pareja de medios centros, posiciones en las que Sebban, Viedma, Isi e Isma Ruiz se juegan dos puestos. En las bandas, se espera que Mario y Caio puedan actuar aunque Echu ya ha salido de la lista de bajas, pero le falta ritmo de competición.

Misma zaga

En defensa, salvo que el míster del filial opte por darle la oportunidad a Tavares en el lateral, los cuatro que, a priori, jugarán serán Montoro, Fran Serrano, Héctor y Alberto López. Éste último ha visto dos cartulinas amarillas en los tres encuentros disputados.

El rival

Enfrente, el ‘Recre’ tendrá a un rival que, tras cosechar dos derrotas en las primeras jornadas de competición, se impuso de manera sorprendente al Recreativo de Huelva, respirando así en la tabla clasificatoria. Jesús Castellanos recupera al atacante Rubén Sánchez, aunque está falto de ritmo y podría no entrar en la convocatoria, y al delantero uruguayo Agus Alonso, recuperado de un esguince de tobillo. Por el contrario, no podrá contar con los defensores Dani Cabezuelo y José Rodríguez ni tampoco con el centrocampista Toribio.