Una salida pero ninguna llegada

A diferencia de lo que ocurrió en otras temporadas, en el último día en el que estaba abierto el mercado de fichajes, el Granada CF no hizo ningún movimiento de entrada, por lo que Diego Martínez afrontará la primera vuelta con un plantel compuesto por tres centrales y una delantera integrada por únicamente dos arietes. Un riesgo que la entidad rojiblanca se ha visto obligada a asumir ante la imposibilidad de disponer de masa salarial suficiente para afrontar las nuevas incorporaciones y su incapacidad para llegar a acuerdos.

Durante la mañana de ayer muchas eran las especulaciones. Incluso entre los rectores había el convencimiento de que alguna operación saldría adelante, sensación que ya se tenía el pasado jueves. Incluso el técnico, en su comparecencia ante los medios de comunicación, hizo alusión a ello y señaló que tenía constancia que se estaba trabajando intensamente. "Según mis informaciones, tanto Javi Varas como Raúl Baena están en negociaciones y a punto de llegar a un acuerdo. Se cierra el plazo y hay que esperar porque en fútbol todo puede pasar y hay que esperar", señaló. Y vaya si todo puede pasar.

No hubo entradas pero sí salidas. Raúl Baena recibió una oferta hace varios días del conjunto australiano del Melbourne Victory. Era reticente a marcharse y más tras estrenar paternidad. Durante la pretemporada ha sido empleado como central, trabajando con el grupo pero sabiendo que tenía muchos visos de abandonar la entidad. Diego quiso darle cierta normalidad a su situación pero era evidente que ambas partes no estaban cómodas. Finalmente, el club comunicó a nueve minutos del cierre del mercado su cesión por un año al conjunto australiano, librando así masa salarial que no se empleó para fichar.

Otra pieza del puzle fue Javi Varas. El guardameta no ha gozado de ofertas que le convencieran y su interés fue, casi desde el primer momento, continuar en la entidad y revertir su situación deportiva pues pocos equipos podían hacer frente a su sueldo. Sus altos emolumentos impedían realizar una operación que finalmente no se hizo por lo que "no hay cambios en su relación contractual con el club" según versión de la entidad al cierre de esta edición. Lo que no se descarta es que se siga negociando para rescindir su contrato.

También se intentó dar salida a Martin Hongla. Al camerunés, con el que no se contaba, se le propuso tener ficha con el filial pero entrenar con la primera plantilla y que se ganara el puesto gracias a sus méritos. Pero el futbolista, que estuvo cedido en el Barcelona B la pasada campaña, quería salir ante tales condiciones. Finalmente el club se salió con la suya y tendrá ficha con el 'Recre'.

Un filial donde sí hubo movimientos. El actual líder del Grupo IV acordó la cesión por una temporada del jugador Ernesten Rubis Lavsamba, conocido como Samba, al UP Langreo, equipo también de Segunda División B. Samba, mediocentro que llegó del Ilicitano el pasado 14 de julio, parece no haber convencido al cuerpo técnico del filial que ha optado por cederlo para que goce de los minutos que en Granada no iba a tener. El futbolista tendrá que volver al término del curso pues fue firmado por dos años.