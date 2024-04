Tenaglia: "El partido ante el Granada CF es vital para nosotros pero no una final"

El jugador del Deportivo Alavés Nahuel Tenaglia matizó que el duelo del domingo ante el Granada CF no es un final para el cuadro vitoriano, pero sí es “un partido vital” para recuperar diez puntos de distancia con el descenso.

Tenaglia espera “un Alavés que compita al máximo”. “Cuando vamos al 200 % las cosas nos salen bien”, dijo consciente de que “el Granada se va a jugar la vida”. Además, espera que Samu Omorodion, exjugador rojiblanco, juegue su mejor partido y apuntó que Carlos Banavídez, uno de sus grandes compañeros de vestuario, se transforma en los partidos.

A pesar de todo, incidió en rueda de prensa que en el vestuario no piensan que el objetivo está cumplido. “Estará todo hecho cuando termine el campeonato y nos den los puntos para estar en Primera el año que viene”, explicó el lateral, que dijo que el descanso le ha venido “bien” al equipo.

Convencido de que el Alavés conseguirá el objetivo porque ha demostrado cómo competir y porque a su juicio tiene “cómo hacerlo”, se mostró tranquilo en lo personal a pesar de su condición de suplente.

“Siempre trato de trabajar al máximo para jugar, pero ‘Goros’ (Andoni Gorosabel) está haciendo una temporada increíble y eso me sirve”, reconoció y consideró que se fija en su compañero para mejorar. Ahora le toca rotar en los entrenamientos tanto de central como en el lateral, una situación que no le incomoda. “En Argentina jugué mucho de central y me gusta”, valoró.