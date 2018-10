"No por tener más presupuesto está asegurado el éxito"

-¿qué diferencias cree que existen a todos los niveles entre la pasada temporada y esta?

-Es cierto que hemos cambiado de jugadores pero aunque se hayan modificado muchas cosas, la esencia debe ser la misma. Partimos con deficiencias en muchos aspectos y eso nos ha marcado durante la pretemporada pero el grupo sabe bien lo que tiene que hacer, el míster ha encajado muy bien en el proyecto porque viene de una situación parecida y creo que es el entrenador idóneo. Hasta el momento está sabiendo bien manejar esa ruta que tenemos que seguir.

-Con la perspectiva del paso del tiempo, ¿qué sucedió la campaña anterior tras el cese de José Luis Oltra?

-Al final son situaciones que se dan. El club quiso dar un giro pero no salió como se esperaba. Es cierto que cuando Oltra dejó de ser el entrenador perdimos tres partidos pero las sensaciones no eran del todo malas. Se decidió cambiar pero no surtió el efecto oportuno. Son cosas que pasan. Este año hay grandes plantillas, como teníamos nosotros el año pasado, y no sabemos si funcionarán o no. La Segunda es una categoría muy complicada pero lo que garantiza el éxito es tener un equipo, un buen grupo.

-¿Estaban bloqueados?

-Quizá sí. Dentro del vestuario teníamos claro cuál era el objetivo porque obviamente se marcó el ascenso y probablemente nos pesó un poco. Este año se están haciendo las cosas mejor, con más cautela, porque en esta categoría hay que ir paso a paso.

-¿Se puede catalogar como fracaso no jugar ni siquiera el 'play off'?

-No lo llamaría así. Es una palabra dura. Al principio de temporada hicimos las cosas muy bien, en casa éramos un equipo muy sólido aunque lejos de Los Cármenes nos costaba más. Sí diría que no se cumplió el objetivo pero fracaso habría sido descender.

-Por su experiencia en la categoría, ¿cuál es el 'ingrediente' necesario para lograr el éxito en una liga tan competitiva?

-Principalmente la humildad y tener un gran grupo. Creo que este año Diego Martínez está logrando que nos identifiquemos con esos valores y hemos acogido bien ese discurso porque, además, es el que mejor nos va y el que tenemos que seguir. En la Liga 1|2|3 cualquier equipo, y no sólo nosotros, en el momento en el que se confunde te pone en tu sitio.

-¿Le da la sensación de que la afición rojiblanca tiene menos expectativas este año y quizá por ahí se puedan alcanzar los objetivos?

-Nosotros entendemos que la gente esté un poco molesta después de lo del año pasado. Pero los jugadores fuimos los primeros que lo pasamos mal y teníamos ganas de empezar la nueva temporada para quitarnos ese mal sabor de boca. Es cierto que la afición ha empezado siendo un poco más cauta pero el equipo les está dando mucho y está enganchando a la gente y eso es lo realmente importante.

-¿Qué le ha sorprendido de Diego Martínez?

-Tenía referencias de él al haber estado en la cantera del Sevilla FC donde me crié deportivamente, por lo que conozco a muchos compañeros que lo han tenido. Es un entrenador muy serio que tiene en cuenta el más mínimo detalle y al final, eso es lo que marca el devenir de los equipos.

-Las necesidades han provocado que este año haya actuado como central. ¿Se requiere más concentración en su nueva posición?

-Se lo comenté a Diego al inicio de la pretemporada que era una posición en la que había jugado, aunque es cierto que en partidos puntuales en Leganés y Lugo tanto en línea de tres como con cuatro atrás. Durante el verano probamos y creyó que era bueno para el equipo en ese momento y yo juego donde haga falta. Es una posición que me gusta, donde me siento cómodo y que creo que me va bien. Pero al final es el míster el que decide y si considera que tengo que jugar de central lo haré y si es de lateral, encantado. Es cierto que quizá siendo el último hombre se tiene más responsabilidad pero creo que puedo aportar al equipo muchas cosas jugando ahí.

-¿Es la solidaridad la clave de este equipo?

-Seguramente sea una de las claves del buen momento del equipo. Han llegado muchos jugadores nuevos, el grupo es magnífico y muy solidario, donde prima el trabajo por encima de todo aunque es verdad que los focos quizá se centran en algunos jugadores. Por ejemplo, el que está metiendo los goles como Antonio Puertas sabe perfectamente el trabajo que tiene que hacer en defensa para ayudarnos a todos y eso es lo que hace que estemos donde estamos.

-El director general de la entidad señaló recientemente que el Granada CF no había aterrizado en la Segunda aún hasta este pasado verano. ¿Está de acuerdo?

-Sin duda. Yo, que he tenido la suerte de jugar en Primera División, tengo claro que no se pueden equiparar ambas categorías. A los equipos que descienden les suele costar y nuestro ejemplo del año pasado es uno más. A lo largo de la historia hay muchos casos de conjuntos que han bajado directamente de Primera a Segunda División B. Nos costó el curso pasado y en este hemos intentado aprender de los errores para que no se vuelvan a repetir.

-El año pasado había una plantilla más amplia pero algunos jugadores apenas gozaron de minutos. Esta temporada, en teoría, todos tendrán más oportunidades al ser más corta. ¿Eso es bueno o le resta competitividad al grupo?

-Con una plantilla corta se busca que todos seamos importantes. El míster sabe que puede utilizar a todos los compañeros porque el nivel de los jugadores, incluido los que han subido del filial, es altísimo y la intensidad con la que entrenan también lo es. Esas ganas que tienen todos los que han subido hacen que ese trabajo que se está viendo sea tan fructífero. Estamos muy contentos, seamos 20, 24, 25 o 18, pero si todos siguen con esas ganas estaremos más cerca del objetivo.

-De los jugadores que han subido del filial, ¿quién le ha sorprendido más?

-Ya los conocía del año pasado porque entrenaban con nosotros aunque este año han dado un paso más. Yo tenía un entrenador que decía que si quieres subir al primer equipo tienes que tirar la puerta abajo y esta pretemporada muchos de ellos se han ganado estar en la primera plantilla. Es cierto que aún no han participado mucho, pero a lo largo del año seguro que lo hacen y serán tan importantes como los que están jugando ahora.

-¿Cuál es el secreto del buen ambiente que aparentemente reina en el vestuario?

-Es difícil. En todos los clubes en los que he estado he tenido la suerte de estar en buenos vestuarios pero este año se respira algo especial. Hay gente joven con mucha ilusión. El ambiente es muy bueno y prueba de ello son algunos detalles que ha habido entre nosotros de buen rollo pese a que nos conocemos de poco tiempo y esa es una de las bases del éxito. Partiendo de un buen ambiente es más fácil trabajar.

-¿Cómo se ha vivido de puertas para dentro la situación de Javi Varas y Raúl Baena este pasado verano?

-Han sido momentos complicados para todos. Para ellos y para la gente que tenemos un vínculo afectivo con esos jugadores que el año pasado estaban aquí. Hay cosas del club, como el límite salarial, en las que los futbolistas no tenemos porqué entrar pero había que buscarle salida a esos compañeros y duele mucho que se hayan tenido que ir. Pero al final lo que está por encima de todo es el equipo. Ellos han ayudado desde el primer hasta el último entrenamiento y seguro que desde su casa nos desean lo mejor.

-¿Cree que es posible ascender con el presupuesto que tiene el Granada CF esta temporada? El Huesca lo hizo con un tope salarial inferior…

-Sí. Yo ascendí con el Leganés que contaba con un presupuesto similar al del Huesca del año pasado o incluso inferior. No por tener más dinero está asegurado el éxito. Para conseguirlo se tienen que dar muchas cosas y al final es el verde, como suelo decir, lo que te quita o te da. Puede haber mucho dinero en jugadores pero hay aspectos que están por encima de ello.

-¿Hasta qué punto es fundamental para el equipo tener a Adrián Ramos en su mejor momento?

-Es muy importante. Nos da mucho, tiene experiencia y viene de una de las ligas más competitivas del mundo. En todo este tiempo está trabajando bien, aportando mucho y aunque no meta goles, nosotros se lo decimos que aunque no los haga el trabajo que está realizando es fundamental para el grupo.

-¿Cuál es su mejor recuerdo como futbolista?

-Tengo muchos. Es cierto que en el fútbol se sufre en ocasiones pero he tenido la suerte de disfrutar de buenos momentos. De esta temporada me quedo con el partido de Extremadura, en un campo muy difícil contra un rival duro, en un campo pequeño y con el césped en mal estado pero el equipo se supo adaptar y conseguir los tres puntos.

-¿Qué ha cambiado en el chaval que se proclamó campeón de Europa sub 19 con España junto a Montoro de compañero?

-Ha pasado mucho. Entonces era un chaval. Ahora tengo 30 años pero al final te das cuenta como evolucionas como jugador. Tienes más experiencia y aunque quizá tengas menos virtudes todo se compensa.

-¿Qué habría sido de Víctor Díaz si llega a firmar aquel contrato con el Liverpool?

-Hace años me lo pregunté. Pero eso ya cayó en saco roto. Uno elige un camino y va a muerte con él. Quizá si hubiera firmado ese contrato me hubiese ido mejor, o a lo mejor no. En cualquier caso, estoy orgulloso de haber tomado otro camino.

-Por último, ¿qué le puede prometer a la afición del Granada CF de cara a la nueva temporada?

-Sobre todo que en cada partido vamos a dar el máximo. No nos vamos a poner objetivos a largo plazo, hay que ir partido a partido. No hay otra.