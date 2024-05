La Federación Española da marcha atrás y no entregará el trofeo de campeón de liga al Real Madrid en Los Cármenes

Tras comunicar la Real Federación Española de Fútbol que le entregaría el trofeo de Liga al Real Madrid en su partido ante el Granada CF del próximo sábado en el Estadio Nuevo Los Cármenes (18:30 horas) tras proclamarse campeón el pasado fin de semana, y que el cuadro blanco mostrara su sorpresa, al margen de indignar a gran parte de la afición rojiblanca, finalmente no será así.

El conjunto madridista no quería recibirlo "por respeto" al cuadro granadino, ya que podría ser el día en el que descienda de categoría aunque podría hacerlo incluso antes de comenzar el choque si el Mallorca, que es al único al que podrían dar caza los de José Ramón Sandoval, vence a la Unión Deportiva Las Palmas el domingo en duelo que dará comienzo a las 14:00 horas.

Finalmente se impuso la lógica y la RFEF dio marcha atrás en su idea inicial y retrasará el acto unos días, hasta el duelo liguero frente al Alavés en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 36 que medirá a los de Ancelotti con el Deportivo Alavés, cita fijada para el martes 14 a las 21:30 h..

En un primer momento, la decisión sorprendió, y no precisamente para bien, a la afición granadina que en un día que puede suponer el adiós a la Primera División hasta quien sabe cuando, podría ver cómo su rival que a muchos ni les va ni les viene, celebra en el césped un título que no habría logrado ese día sino una semana antes. No tenía sentido que fuera así teniendo tres días después en el coliseo madrileño un cita liguera.

La plantilla y el cuerpo técnico del Madrid se darán el domingo un baño de masas por las calles de la capital con el tradicional recorrido en un autobús descapotable con parada final en Cibeles, donde se le ofrecerá el título a la estatua de la diosa a los aficionados, colocando la tradicional bandera del campeón.