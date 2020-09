Última sesión en tierras granadinas

El Granada CF realizó ayer la penúltima sesión de entrenamiento previa al encuentro de Europa League frente al Teuta, aunque sí que fue el último tierras granadinas. Los pupilos de Diego Martínez apuran los detalles del encuentro que tendrá lugar el jueves a las 16:00 horas en el estadio Kiko Dovana de la ciudad albanesa de Durrës.

El equipo viaja mañana a las 9:00 horas en un vuelo que conecta Granada con la capital de Albania, Tirana. Allí, deberán tomar un autobús hasta la ciudad en la que disputa sus partidos el Teuta.

Diego Martínez tiene a todos los jugadores de la plantilla disponibles, aunque ha dejado claro que no cuenta con Álex Martínez y Neyder Lozano para esta campaña, aunque el colombiano aún no está disponible por lesión. Tendrá donde elegir el técnico gallego para este encuentro, por lo que quizás haya cambios en el once con respecto al pasado sábado en el partido de Liga frente al Athletic Club.

Puesta a punto en Albania

Entrenarán este miércoles por la tarde por última vez y prepararán del todo el encuentro, en el cual parten como favoritos e intentarán vencer para mantener su sueño europeo intacto.

La vuelta a la ciudad nazarí está prevista para el mismo jueves, tras la finalización del encuentro. Los jugadores rojiblancos dormirán en sus casas el mismo día del duelo, donde tendrán poco tiempo para relajarse y descansar, ya que el domingo volverán a jugar, concretamente a las 18:30 horas de nuevo en el Estadio de Los Cármenes frente al Alavés, teniendo solo dos días para preparar el segundo choque liguero.