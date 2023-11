La nueva vida de Wilson Manafá en el Granada

Wilson Migueis Manafá Jancó firmó por el Granada CF el pasado 7 de agosto. Fue una apuesta del destituido director deportivo Nico Rodríguez y uno de los seis fichajes que realizó el cuadro rojiblanco en el mercado veraniego. El gestor asturiano siempre destacó de él que llegaba de un equipo importante de Europa como el Oporto. Y es cierto que fue en el conjunto luso donde ofreció su mejor rendimiento hasta que la mala fortuna se cruzó en su camino.

Lateral con mucho recorrido, puede jugar en ambos costados y cuenta con cierta experiencia en competiciones europeas, con un bagaje de diez partidos en la Champions League y cinco en la Europa League. Además, pasó por la Segunda División portuguesa en la que jugó casi cien partidos y 188 en la Primera lusa. Su currículum era atractivo para un equipo como el rojiblanco. Sin embargo, a la entidad presidida por Sophia Yang llegó tras dos años con muy pocos minutos en el Oporto. Tras un gran año en la temporada 2020-2021 en el que llegó a jugar 31 partidos como titular, a finales de 2021 sufrió una de las lesiones más graves que puede tener un futbolista. Una rotura en el tendón rotuliano que le hizo jugar en los dos siguientes cursos trece partidos en total en liga, sólo siete de inicio, para un total de 574 minutos. Su punto fuerte es la velocidad y se caracteriza por ser un lateral ofensivo pues en sus inicios era extremo, hasta que fue reconvertido como defensor aunque no sea una parcela en la que destaque especialmente.

Debut

Su estreno como rojiblanco se produjo casi tres meses después de su llegada a Granada. Fue ante el Arosa en la Copa del Rey en el único partido que su equipo jugará en dicha competición tras haber sido eliminado por alineación indebida de Adri López por incompetencia de sus actuales rectores. En Vilagarcia de Arousa generó muchas dudas pues se le vio por zonas poco habituales para un lateral derecho, aunque la superioridad del Granada CF bastó para ganar un partido en el que dio una asistencia a Famara Diédhiou.

Aún no había debutado en Primera División tras ir convocado en diez de las once primeras jornadas pues se perdió la octava por enfermedad. Su oportunidad llegó ante el Valencia donde dispuso de ocho minutos, más el tiempo de descuento, aunque su primera titularidad fue ante el Getafe en la última jornada liguera disputada hasta el momento. No arrancó especialmente bien pues prácticamente en la primera jugada del encuentro, Greenwood se marchó con demasiada facilidad de él y cedió a Borja Mayoral que adelantó al Getafe a los dos minutos de partido.

De menos a más

Sin embargo, pese a esas dudas iniciales se supo recomponer y terminó cuajando un buen encuentro demostrando velocidad, buenas conducciones y dividiendo la zaga rival cuando se incorporó al ataque. En la recta final se le vio muy cansado pero logró completar los 101 minutos que duró el choque con los descuentos incluidos.

Paco López destacó su actuación en sala de prensa pero este viernes será la prueba definitiva en un duelo clave en las aspiraciones rojiblancas. Lo normal es que siga saliendo de inicio ante el Alavés pese a su tendencia a incorporarse al ataque. Será el momento de demostrar que Manafá ya es uno más para el técnico de Silla y que es ese futbolista que destacó en las categorías inferiores del Sporting de Lisboa, SC Beira-Mar, Anadia FC, Varzim SC, Portimonense SC y Oporto.