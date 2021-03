Esperanzadora victoria a domicilio para el Recreativo Granada que se deshizo con mucha claridad del muy necesitado Yeclano Deportivo, que con el resultado agota sus posibilidades de salvación. Los de Rubén Torrecilla, además de sumar el tercer triunfo consecutivo, ofrecieron una gran imagen en tierras murcianas y tras la expulsión del local Fran Martínez a la media hora supieron plasmar su dominio con un gol antes del descanso y otro más en la segunda que sentenció el choque.

De inicio, ambos equipos salieron al campo mostrándose mucho respeto y dispuestos a no cometer un error a las primeras de cambio que pudiera costarles un gol tempranero en contra. Con la precaución como actitud, no arriesgaron lo más mínimo durante los primeros compases e incluso malgastaron todo un cuarto de hora en asentar sobre el césped sus respectivos sistemas de juego. Encorsetados por la táctica impuesta por Sandroni y Torrecilla, nadie se salió del guión y no se vieron ocasiones. Entonces llegó la primera ocasión reseñable, que fue para los visitantes cuando el capitán Miguel García chutó fuera pese a encontrarse en una posición inmejorable para conseguir el gol. El Recreativo perdonó una oportunidad. Casi de inmediato, Plomer estuvo a punto de hacer gol con un buen disparo pero no tuvo fortuna y la acción quedó en nada.

Jugada decisiva

Pero la jugada clave llegó a falta de diez para la llegada del tiempo de descanso. El central local Fran Martínez vio la roja directa al derribar a un Plomer que se quedaba solo con opciones de gol. La peligrosa falta en la frontal del área la botó Migue García pero se le fue arriba. De ahí al receso, los visitantes dominaron de forma más clara y tuvieron una muy buena oportunidad tras un centro de Fobi que ni la defensa ni delantero acertaron a tocar la pelota. Hasta que a dos minutos del descanso se consiguió el gol en una buena jugada por banda izquierda con centro al punto de penalti para la llegada de Migue García que remató a la red.

Nada más reiniciarse el juego, el Recreativo tuvo una muy buena ocasión con un gran centro de Alberto López que se paseó por el área sin rematador. Los visitantes avisaban con sentenciar a un conjunto local que introdujo dos cambios de claro corte ofensivo en el descanso.

De nuevo Caio

Los de Torrecilla no pasaban apuros y tuvieron más la pelota frente a un rival con sólo diez efectivos y cargado de nervios, que no paraba de cometer imprecisiones y no generaba peligro. Superado el 70’, el Recreativo volvió a llegar con opciones y consiguió la sentencia por medio de Caio, que con el nuevo técnico está con plena confianza.

Los rojiblancos están a tan sólo un punto del Murcia pero resta una jornada para el final de la primera fase

Nada más recibir el segundo, el Yeclano tuvo la más clara pero el cabezazo del recién ingresado Iker Torre no encontró portería. Esa jugada fue un hecho aislado y hasta la conclusión quien estuvo más cerca del gol fue otra vez el cuadro nazarí, que a la contra pudo conseguirlo. Por ejemplo, Alberto López la mandó al palo casi cuando se cumplía el minuto noventa. Restan una jornada y evitar pelear por el descenso es posible. Sin duda, Torrecilla le ha cambiado la cara al filial del Granada CF.