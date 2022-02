Mujeres con Iniciativa refuerza a su junta directiva

Mujeres con Iniciativa ha empezado el año con nuevos proyectos que beneficiarán a las empresarias granadinas que necesiten ayuda para emprender un negocio. Uno de los primeros pasos ha sido reforzar a la junta directiva, serán 8 mujeres, quienes, junto a la presidenta Elisa Campoy, se encargarán de las distintas áreas de la asociación en pro de su crecimiento.

Desde el año del 2015 cuando Mujeres con Iniciativa abrió sus puertas, este grupo de empresarias incansables no ha dejado de romper barreras de género y ofrecer una verdadera oportunidad a las mujeres que quieren salir adelante abriendo un negocio propio.

Mar Guirao es la mano derecha de Elisa Campoy, y no solamente por ser la vicepresidenta de Mujeres con Iniciativa, sino porque también se encarga de todo lo relacionado con el tema audiovisual. “Me encargo de los diseños, de las presentaciones en Power Point, los diseños del metro también los realizo yo, vídeos y fotografías de las reuniones, todo lo que tiene que ver la comunicación visual de la asociación”, apostilla Mar.

Mamen Medina lleva 5 años en la asociación, es de las asociadas más antiguas y funge como la secretaria de Mujeres con Iniciativa. “En el día a día lo que más hacemos es la aportación de ideas, resolución de conflictos, un poco de todo, últimamente Elisa y yo estamos más unidas haciendo reuniones con las distintas instituciones, tanto a nivel local como autonómico. Me aporta mucho, me encanta ver cómo crecen las asociadas y este gran proyecto”, menciona Medina.

Una de las asociadas que se unen a la junta directiva es Manuela Vaquero, quien se encargará del área comercial. “A mi me encanta, siempre estoy invitando a las empresas a participar con nosotras y es por eso que Elisa me invitó a participar en el área comercial. A mi me da la vida, los viernes que venimos aquí hacen que cuando te vayas te lleves un shot de energía, te cambia, por eso invito a todo el mundo sin importar sison mujeres u hombres”, nos cuenta Manuela.

Hoy en día las redes sociales son vitales para cualquier empresa, en Mujeres con Iniciativa han comprendido eso y es por ello que se han decantado por Raquel Martín para potenciar el área de Marketing y Comunicación. “Estoy súper encantada de estar aquí y de poder apoyar en un área tan importante, estoy feliz de que la junta directiva me haya escogido porque además es un proyecto tan bonito que crece día a día porque se lo merece, tiene todos los valores que yo tenía en mente y me fascina ser parte de ello”, afirma Raquel.

Ángeles Vera es la tesorera de la asociación desde hace tres años. “Yo adoro a Elisa, la asociación y alas asociadas, todas vamos a una y eso es lo más bonito, a la hora de ayudar a alguien somos una piña”.

La situación jurídica es una de las áreas en las que se ha puesto mayor atención, Maribel Guerrero ha sido la elegida para esta función. “Cuando me lo propuso Elisa y vi el equipo que se estaba formando con personas tan válidas que empujan tan fuerte, pues no me lo pensé y si hay que estar hay que estar. No llevo ni un año y en todo este tiempo solo he visto maravillas, estoy encantada de estar aquí y si puedo aportar un poquito más pues yo feliz”, aclara Maribel.

María José Mochón se encargará del departamento de Formación. “Tenemos tres pilares: emprendimiento, consolidación de negocio e inserción laboral, consideramos que son tres temas fundamentales para cualquier persona que quiera desenvolverse con soltura en el mundo laboral. Luego también contamos con tres temas transversales que son: la internalización, el emprendimiento rural y el crecimiento personal y profesional. Nuestro objetivo es formación de calidad y ofrecer un producto en el que realmente la gente se transforme. Hemos creado el Centro de Emprendimiento Directivo Empresarial en el que se van a impartir programas en estos tres pilares que comentamos y ya hemos contactado con entidades para apostar realmente por certificación oficial de calidad en estos programas”. menciona Mochón.

Por último, pero no menos importante está Rosa María Castilla, la vocal de Mujeres con Iniciativa. “Me encargo de las asociadas que llegan nuevas, hacer el ingreso, hacer el filtro previo y encargarme de ellas una vez que han asistido a nuestro networking, les resuelvo todas sus dudas e inquietudes. Las mujeres necesitan venir a conocer la asociación ya que eso marca un antes y un después, aunque la verdad es que se integran muy rápido y todas las que vienen se quieren quedar, por eso cuando vienen tienen muchas preguntas que si las cuotas, los sectores, en que pueden participar y cuáles son los beneficios, ofrecemos todo ese abanico y eso es lo que yo hago. Se enamoran cuando vienen”, apostilla Rosa.