Una nueva esperanza para los enfermos de cáncer

La octava temporada de Mujeres con Iniciativa ha dado inicio este mes de septiembre, y con ello, la asociación prepara varios proyectos que van a seguir potenciando a uno de los grupos de emprendimiento femenino más importantes de Granada.

Como parte del pistoletazo de salida a este nuevo año, su presidenta, Elisa Campoy, ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación UAPO (Unidad de Apoyo a Pacientes Oncológicos) qué, de la mano de su fundador Jesús Candel (Spiriman), apoyarán a las personas que han sido diagnosticadas con patologías cancerígenas con el objetivo de brindarles la mejor atención durante el proceso de tratamiento, pero a través del ejercicio físico.

La UAPO nació en el año del 2020 como una iniciativa del médico Jesús Candel, quien en ese entonces, fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Después de someterse a muchos tratamientos, Candel encontró el tratamiento integrativo y se dio cuenta que el ejercicio físico podía ralentizar la enfermedad. El licenciado en Educación Física Javier Cánovas, es el encargado de dirigir esta unidad.

“La idea inicial era hacer un proyecto de investigación, pero tras la enfermedad de Jesús, nos dimos cuenta que esa investigación no llega a los pacientes, ellos lo que necesitan es que se les trate, no que se les investigue, eso es importante, pero lo que realmente requiere el paciente es una ayuda de todo tipo. Viendo que en otros países se trabaja de forma directa la oncología integrativa, nos decidimos a crear una unidad a través de la Fundación UAPO en donde el paciente iba a ser tratado de manera integrativa, totalmente gratuito”, nos comenta un emocionado Javier, que también entiende la importancia de brindarle a los pacientes oncológicos la mejor atención. “Aquí tratamos al paciente desde el punto de vista físico, la fisioterapia, la nutrición y la psicología. El problema del cáncer oncológico es de que cuando llega la fatal noticia no saben a dónde recurrir, reciben medicación, pero no es suficiente para ellos. Existen unos tratamientos alternativos que benefician y que se refuerzan con la evidencia científica”.

UAPO atiende a pacientes oncológicos ofreciéndoles una nueva esperanza de vida a través de la preparación física, algo que, según Javier, está médicamente comprobado. “El tumor se alimenta de lo mismo que el músculo, se alimenta de lactato y de glucosa, son sustratos energéticos que cuando el paciente pierde masa muscular el aumento tumoral crece. Si nosotros conseguimos hacer un trabajo físico en condiciones, en donde el paciente no pierda esa masa muscular, lo que hacemos es frenar ese crecimiento tumoral, no es que curemos la enfermedad, es que ayudamos a la recuperación del paciente, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, nutricional y sobre todo, ayudamos a mejorar su calidad de vida”, afirma Cánovas.

La unidad, de 1200 metros cuadrados, cuenta con todos los aditamentos necesarios para poder atender a los pacientes oncológicos de la mejor forma posible. El edificio, ubicado en Peligros, consta de sala de entrenamiento interior y exterior, sala de fisio, una sala de usos múltiples, vestuarios individuales para los pacientes y máquinas de ejercicio de primera categoría. Además, la unidad ofrece servicios de nutrición y psicología.

“Hemos creado la pequeña familia UAPO. La idea es que cuando el paciente llegue a la unidad se sienta como en casa, no solo por los servicios o las instalaciones, sino por la comunidad que hemos generado, se siente cómodo, ya que encuentra gente de su misma patología y no hay nada mejor que compartir tu estado con otras personas que te entienden perfectamente al estar sufriendo lo mismo”, menciona Javier, quien también aprovechó para agradecer el apoyo que les ha brindado Mujeres con Iniciativa.

“Siento mucha emoción porque desde que abrimos las puertas hemos recibido poco apoyo empresarial y ellas vinieron de manera desinteresada, nosotros no las llamamos, fue iniciativa suya y eso es a lo que yo invito a los granadinos, a que vengan a conocer la UAPO, que hablen con los pacientes, no nos inventamos nada, no somos un proyecto, somos una realidad. Cuando Elisa vino a vernos nos sorprendió mucho de todo lo que representaban y de que mujeres empresarias quisieran apoyar nuestro proyecto de una manera tan directa, es un orgullo”.

Por su parte, Elisa Campoy, también expresó su compromiso con este nuevo convenio que han firmado con la Fundación UAPO. “El equipo que hay aquí es un pedazo de equipo, un equipo muy UAPO. Los granadinos y los de fuera tendrían que apoyar este proyecto, solidarizarse, hay muchas maneras de hacerlo, no solo a nivel económico. Desde Mujeres con Iniciativa vamos a apoyar con todo, este es uno de los proyectos en el que más me voy a volcar. En donde podamos aportar nuestro granito de arena ahí estaremos encantadas”.