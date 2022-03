Descubre cinco grandes clásicos del cine que puedes ver en Amazon Prime Video

En la sociedad de hoy en día, el mercado audiovisual se encuentra tan sobrecargado de constantes productos nuevos, que las plataformas de streaming que más triunfan, como Netflix, deben actualizar constantemente su catálogo con películas y series de estreno o éxitos de taquilla recientes. Muchas veces, estas plataformas deciden optar por la novedad y la cantidad antes que la diversidad y la calidad, dejando de lado obras más clásicas y antiguas, ya que piensan que sus usuarios no las verán. Sin embargo, hay otros portales de streaming como Amazon Prime Video, que además de esforzarse por lanzar productos originales de estreno, se preocupan por poseer un catálogo variado, con espacio para algunas de las grandes obras maestras del cine.

El bueno, el feo y el malo (1966)

Posiblemente el western más famoso de todos los tiempos y la obra maestra del legendario cineasta italiano Sergio Leone. 'El bueno, el feo y el malo' sigue a tres pistoleros, interpretados por Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach, que durante la Guerra Civil norteamericana emprenden la búsqueda de un misterioso cofre que contiene una gran suma de dinero. El problema es que ninguno de ellos puede encontrarlo sin la ayuda de los otros dos, así que se verán envueltos en una maraña de alianzas y traiciones para hacerse con el ansiado botín.

El hombre tranquilo (1952)

John Ford es un director que no necesita presentación. Con obras maestras como 'La diligencia', 'Las uvas de la ira' o 'El hombre que mató a Liberty Valance', es considerado por casi todo el mundo como uno de los más grandes cineastas que ha habido. En esta película, protagonizada por su actor predilecto, John Wayne, nos cuenta la historia de Sean Thorton, un boxeador que regresa a Irlanda con la intención de empezar una nueva vida en su antiguo pueblo. Lo que Thorton no espera es enamorarse de Mary Kate Danaher (Maureen O´Hara), una chica muy temperamental que no se lo pondrá nada fácil.

Los cuatrocientos golpes (1959)

A finales de los años 50 y durante la década de los 60, la Nouvelle Vague francesa cambió por completo el panorama cinematográfico mundial. Muchos directores emanaron con películas maravillosas, pero ninguno con tanta fuerza y éxito como François Truffaut y sus 'Cuatrocientos golpes'. En una historia semiautobiográfica, Truffaut nos pone en la piel de Antoine Doinel, un chico de catorce años que vive una situación muy difícil, testigo de los problemas conyugales de sus padres y víctima de las exigencias y castigos de un autoritario profesor. Deseando dejar atrás todas sus preocupaciones, Antoine sueña con alejarse de todo, y llegar al mar para poder ser libre.

El tercer hombre (1949)

Cumbre del cine negro, 'El tercer hombre' nos transporta a Viena en plena Guerra Fría, a la que llega un escritor llamado Holly Martins (Joseph Cotten), debido a la llamada de un viejo amigo, Harry Lime (Orson Welles). Sin embargo, su visita a la ciudad da un repentino giro cuando descubre que Harry acaba de morir atropellado por un coche, aunque en el accidente existen algunos datos contradictorios. De esta forma, Martins decide investigar por su cuenta la muerte de su amigo, ya que sospecha que ha podido ser asesinado.

Los siete samuráis (1954)

El maestro japonés Akira Kurosawa deslumbró al mundo entero con esta enorme película, que ha tenido un gran impacto en el cine posterior. Protagonizada por Toshirô Mifune, su actor fetiche y amigo, el film se ambienta en la época del Japón Feudal, presentando una aldea de pobres campesinos indefensos que son constantemente atacados por bandidos. Desesperados, varios aldeanos deciden ir a la ciudad para conseguir la ayuda de un grupo de samuráis que pueda protegerlos. A pesar de que los campesinos solo les pueden ofrecer comida y techo, varios samuráis conmovidos por su situación se unen para formar un particular grupo y salvar la aldea.