Disney Plus anuncia la fecha de estreno de 'West Side Story' en la plataforma

El remake del musical de Steven Spielberg, también dirigida por él mismo, llegará próximamente a Disney+. La película musical nominada a siete Premios de la Academia, entre los que se encuentran Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actriz de Reparto (Ariana DeBose), llegará a la plataforma de streaming el próximo 2 de marzo.

La película cuenta la historia de los adolescentes Tony y María, que a pesar de tener afiliaciones con pandillas callejeras rivales, los Jets y los Sharks, se enamoran en la ciudad de Nueva York en la década de los 50. Esta es una nueva versión del legendario musical 'West Side Story', a su vez adaptación de una famosa obra de teatro de Broadway, que modernizaba la historia de 'Romeo y Julieta', de Shakespeare.

Aunque la película no llega hasta el próximo 2 de marzo, en Disney Plus ya se encuentra disponible 'Something's Coming: West Side Story - A Special Edition of 20/20', un análisis de la película con entrevistas y debates con miembros del reparto y del equipo, actores, artistas y periodistas puertorriqueños que hablan sobre el papel que esta historia ha tenido en sus vida.

El equipo creativo incluye a Tony Kushner, que también ejerce de productor ejecutivo. También al ganador del premio Tony Justin Peck, coreógrafo de los números musicales de la película. Gustavo Dudamel, el prestigioso director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y ganador del premio GRAMMY, que dirigió la grabación de la icónica banda sonora, al compositor y director nominado al Oscar David Newman (Anastasia), a la compositora ganadora del Premio Tony Jeanine Tesori (Fun Home, Millie, una chica moderna), que ha supervisado el reparto de voces y a Matt Sullivan (La Bella y la Bestia, Chicago), que es productor ejecutivo musical de la película.

'West Side Story' está producida por Spielberg, la productora nominada al Premio de la Academia Kristie Macosko Krieger y el productor ganador del Tony Kevin McCollum. El musical original de Broadway de 1957 está concebido, dirigido y coreografiado por Jerome Robbins, basado en la obra de teatro, con letras de Stephen Sondheim, música de Leonard Bernstein y el libreto de Arthur Laurents.