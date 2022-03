'Morbius': Las pistas que lo sitúan en el Universo de Spider-Man

En el panorama actual de universos cinematográficos y cameos de otras épocas el deporte favorito de los fans ha terminado siendo la confabulación de locas teorías en base a los vistazos que los estudios dejan ver en los tráilers, Sony y 'Morbius' no son una excepción. Tan sólo queda un mes para conocer en qué universo está situado este nuevo personaje.

El último avance de la reiteradamente aplazada 'Morbius' sigue sin dejar claro en qué Universo Cinematográfico se encuentra la "nueva leyenda de Marvel", o así reza el tráiler, encarnada por Jared Leto. Todos los vistazos de la película contienen pistas sobre la localización del nuevo vampiro cinematográfico pero aún no queda claro si podría cruzarse con el Spider-Man de Tom Holland o con alguna de sus versiones previas.

La aparición de Michael Keaton en el primer avance ya daba algunas pistas. Al menos sabemos que el personaje conocido como "el buitre", que hizo su primera aparición en el mundo del cine en 'Spider-Man: Homecoming', estaría en el Universo de Morbius. En este último avance su presencia es aún mayor, y también aparece acompañado de su compañero 'shocker'. ¿Está el villano animando al doctor Morbius a ser parte de un grupo de villanos? Es posible que los verdaderos seis siniestros estén en marcha, pero, ¿en qué Universo Cinematográfico?

En los anteriores avances la confusión se hizo latente con la aparición de un graffiti del Spider-Man de Tobey Maguire (con la palabra "asesino" sobre éste) o el Daily Bugle del universo creado para el arácnido de Andrew Garfield. A los fans les está siendo imposible ubicar al nuevo personaje en un mundo propio. Bien es sabido que Sony quiere tener su propio universo arácnido, confirmado después de 'Spider-Man: No Way Home', en cuya escena post créditos hizo su aparición Tom Hardy en su papel de Venom, volviendo a su propio Universo después de la secuencia.

Una posible pista escondida

En el último avance escuchamos la voz de un personaje que, en teoría, no debería estar ahí. La voz de Salvador Vidal se escucha en dos ocasiones durante el avance. Al final de éste, indicando que "pronto llegará una nueva leyenda de Marvel", pero también lo escuchamos durante el tráiler diciendo "Morbius". Salvador Vidal es el actor de doblaje encargado de poner voz a Willem Defoe en el cine. Por tanto cabe la posibilidad de que "el duende verde" haga su aparición en este Universo, puesto que sobrevivió tras 'Spider-Man: No Way Home'. También cabe la posibilidad de que el actor de doblaje haya prestado su voz para el tráiler y para otro personaje esporádico durante el metraje.

Sinopsis

El Doctor Michael Morbius (Jared Leto) es un bioquímico que sufre una extraña enfermedad en la sangre. Al intentar curarse y dar una respuesta a su trastorno se infecta sin darse cuenta con una forma de vampirismo. Tras la cura, Michael se siente más vivo que nunca y adquiere varios dones como fuerza y velocidad, además de una necesidad irresistible de consumir sangre. Trágicamente convertido en un imperfecto antihéroe, el Doctor Morbius tendrá una última oportunidad, pero sin saber a qué precio.