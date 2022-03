‘Shazam’ vs ‘Avatar’, el duelo entre Warner y Disney que tendrá lugar en 2023

Warner Bros. ha reagendado todos sus próximos estrenos atrasando y adelantando la fecha de lanzamiento de sus películas. El movimiento de ‘Shazam 2’ es uno de los más destagados, y es que la cinta, que se iba a estrenar en verano de 2023, ahora tendrá lugar el 16 de diciembre.

Este cambio de criterio afecta a la película tanto positiva como negativamente: Tendrá lugar en plena campaña de Navidad, pero tendrá que verse la cara en cartelera con una de las secuelas más esperadas de la historia, ‘Avatar 2’ de James Cameron.

El director de la cinta ha bromeado al respecto en sus redes sociales: “Nos enfrentamos a Avatar 2. Pobre James Cameron, debe estar temblando de miedo con estos momentos”, twitteó. También ha bromeado sobre el hecho de que la primera entrega fuera una cinta de Navidad estrenada en verano, mientras que su secuela estará ambientada en verano pero estrenada en época de pascua.

David F. Sandberg tira de humor para enfrentarse a la situación y se atreve a lamentarse por James Cameron y lo difícil que va a ser enfrentarse a ellos.

Going up against Avatar 2. Poor James Cameron must be shaking in his boots right now....