Nuevo póster y fecha de estreno de 'After. Amor infinito'

El primer teaser tráiler de 'After. Amor Infinito' llegó hace dos semanas y ahora se acaba de lanzar un nuevo poster y la fecha de estreno. El 26 de febrero volverán a las pantallas Tessa y Hardin, alejados el uno del otro en cada punta del mundo, dificultando una relación que nunca fue fácil.

El amor de Tessa y Hardin nunca ha sido fácil. Él permanece en Londres después de la boda de su madre y se hunde cada vez más en su propia oscuridad, ella regresa a Seattle. Tessa es la única capaz de entenderle y calmarle y él la necesita, pero ella ya no es la chica buena y dulce que era cuando llegó a la universidad. Deberá plantearse si lo que debe hacer ahora es salvar a Hardin y su relación con él, o si ha llegado el momento de pensar solo en ella. Si quieren que su amor sobreviva, primero tendrán que trabajar en sí mismos. ¿Pero será su destino seguir estando juntos?

Basada en el exitoso fenómeno literario escrito por Anna Todd, 'After. Amor infinito' será dirigida por Castille Landon, que ya fue la encargada de llevar a buen puerto 'After. Almas perdidas', y vuelve a contar con Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin en los papeles protagonistas. Completan el reparto Louise Lombard como Trish Daniels, Kiana Madeira como Nora, Rob Estes como Ken Scott, Carter Jenkins como Robert, Jack Bandeira como James y Chance Perdomo en el papel de Landon.

La franquicia continúa

La saga, que ya cuenta con tres entregas, ha superado los 8 millones y medio de euros recaudados en taquilla. 'After. Aquí empieza todo', se estrenó en 2019, en años sucesivos llegaron sus secuelas: 'After. En mil pedazos' y 'After. Almas perdidas', esta última en septiembre de este año. Estas historias de celos y amor tóxico están disponibles actualmente en Amazon Prime Video.

Castille Landon, la directora, trabaja en una precuela y una secuela de la historia simultáneamente. La primera contará la historia de Hardin desde su adolescencia, favoreciendo la comprensión del problemático personaje. La segunda estará ambientada muchos años después y estará protagonizada por los hijos adolescentes de Tessa y Hardin: Emery y Auden, junto a su prima Addy.