Las razones por las que la película más exitosa de Disney+ no se ha estrenado en cines

El equipo de la película más exitosa de la historia de Disney+ no está del todo contento y es que se hace difícil comprender cómo una película con tantas bazas a favor y un apoyo del público y crítica inmediato no ha pasado por las salas del cine. La compañía decidió que 'Red' no llegara finalmente a la gran pantalla a última hora, pasando a estar disponible directamente en streaming.

El éxito de esta película tiene un mérito especial puesto que comparte plataforma compitiendo con los productos de Marvel como 'Loki' y 'Bruja Escarlata' o con los estrenos del universo Star Wars 'The Mandalorian' o 'El libro de Bobba Fet', esta cinta que en principio es un producto infantil, ha roto todos los récords de audiencia en Disney+. Tan sólo han bastado tres días para que la cinta se haya convertido en el mejor estreno de la historia.

Nos remontamos al pasado 11 de marzo, cuando 'Red' llegó a todos los hogares suscritos a la plataforma, siendo la película dirigida por Domee Shi la tercera de la compañía que no pasaría por salas desde el inicio de la pandemia, al igual que sucedió con 'Luca' y al contrario que 'Ron Da Error' o 'Encanto', que sí tuvieron esa suerte.

El portal SensaCine entrevistó a Lidsay Collins la productora de la cinta hace unas semanas y en sus declaraciones está la clave: "El cambio se decidió en enero, y en ese momento la situación COVID en EEUU era todavía seria y la gente todavía no había vuelto a los cines de forma masiva. Los niños, que son nuestro público objetivo, aún no estaban vacunados de forma generalizada".

Mover en el calendario este estreno habría supuesto un cambio en todos los productos de la compañía, por lo que Collins explica "Pusimos todo ello en la balanza y valoramos que lo más importante era anteponer la seguridad de la gente y darle a los espectadores la oportunidad de verla en las mejores condiciones de seguridad. Así es como se tomó la decisión. Pero sí, sí, apesta no poder estrenar con normalidad".

Mei Lee, una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming, su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella lo que es una situación poco deseable para una adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo), se convierte en un panda rojo gigante.

Rosalie Chiang es quien le da a voz a la protagonista. Sandra Oh, Ava Morse, Hyein Park, Maitreyi Ramakrishnan, Orion Lee, Wai Ching Ho, Tristan Allerick Chen y James Hong también interpretan otros papeles.