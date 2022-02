ROJO: A Spanish Horror Experience, el juego de terror gratuito ambientado en un piso franquista que triunfa en Twitch

No todos los videojuegos tienen detrás grandes empresas que destinen presupuestos millonarios a sus trabajos. Desde luego no es el caso de ROJO: A Spanish Horror Experience, el videojuego totalmente gratuito desarrollado por el programador sevillano Miguel Moreno.

Una experiencia inmersiva

ROJO es un juego de terror con una duración aproximada de 20 minutos y se puede disfrutar en Windows y Mac. El motor gráfico usado ha sido Unreal Engine 4 y el juego se encuentra disponible en la plataforma Itch.io.

La premisa planteada por el creador es sencilla y efectiva: "¿Hay algo más terrorífico que un fascista? ROJO es una experiencia corta de terror en primera persona ambientada en el piso de un franquista nostálgico en Madrid (España), lleno de referencias a la cultura castiza y a la iconografía religiosa".

ROJO: A Spanish Horror Experience

🇪🇦 🇪🇦 🇪🇦 🇪🇦 🇪🇦

Ya disponible GRATIS en itchio 👇https://t.co/02p36xmHXy



💀Un juego de terror ambientado en el piso de un franquista nostálgico lleno de referencias a la cultura castiza española #indiedeveloper



Please🙏🔄♥️ pic.twitter.com/HPmrqQH7kv — Miguel Moreno (@mmorenos95) February 2, 2022

El objetivo es que el jugador, un infiltrado en este peculiar hogar, debe explorar el piso para encontrar pistas y resolver puzles que ayuden a encontrar a una amiga desaparecida. La única herramienta de la que dispone el personaje es una linterna para adentrarse en la oscuridad y vencer los miedos.

Durante el transcurso de este pasaje del terror podremos encontrar referencias a marcas, música y arte de la cultura española, que complementan el ambiente decadente lleno de elementos de la iconografía religiosa y franquista.

Aupado por los streamers

Illo Juan, Melo, Outconsumer o los integrantes de Eurogamer se han animado a jugar en directo al famoso videojuego. Todos han disfrutado de su diseño y del terror, también de su temática, siendo sus partidas en directo un gran escaparate que ha ensalzado el título.

"Esto ha sido una locura. Ver a tanta gente disfrutar con algo que he hecho en mi casa es increíble: risas, sustos, debates sanos, personas de fuera de España descubrir parte de nuestra historia... Pase lo que pase, esto me lo quedo pa siempre", twitteó el joven desarrollador junto a un vídeo recopilatorio de los mejores momentos de las partidas de estos streamers.

Tweet que ha dado juego incluso a situaciones graciosas e inesperadas como la respuesta del CM de Cola Cao que se jactó de la aparición de la imagen de la marca durante un pasaje del juego.

No hay propósitos comerciales en el desarrollo de este juego y el autor, diseñador de niveles que ha participado en otros vídeo juegos con su estudio indie DrimTiGames en títulos de Android como Surface Rush, ha querido aclarar que claramente no se trata ni mucho menos de una apología al franquismo, sino todo lo contrario: "ROJO no representa una apología al franquismo o a la figura de Franco. Por el contrario, es una representación del terror que producen las ideologías fascistas, el fanatismo y el extremismo"