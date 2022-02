Willyrex compara el futuro éxito de los NFTs con los youtubers que terminaron marchándose a Andorra

El youtuber y streamer que se hizo conocido en internet por sus habilidades como gamer se ha convertido en el principal valedor de los NFTs en España y en su cruzada por la especulación con el arte ha querido comparar la creciente fama de estos con el la mudanza de algunos de sus compañeros a Andorra.

En un hilo de Twitter se ha atrevido a premonizar que, al igual que sucedió con la negativa de los youtubers a cambiar de residencia destino andorra con el objetivo de pagar impuestos, la compra venta de NFTs se convertirá en una práctica común entre los integrantes del gremio.

El atrevimiento del youtuber ha levantado ampollas en las redes sociales debido a la controversia que gira alrededor del opaco mundillo relacionado con la especulación y las cryptomonedas.

"¿Estáis preparados para que la mayoría de influencers que conocéis empiecen a sacar colecciones de NFTs? Y los que dicen que "¡Jamás!" tardarán, pero también los sacarán, igual que decían que no se irían a Andorra y ya se han ido", twitteó al respecto en un hilo donde defiende la validez de sus prácticas.

¿Qué son los NFTs?

Primero debemos comprender la diferencia que existe en el sistema jurídico entre bienes fungibles y bienes no fungibles. En resumen, los bienes fungibles son los que pueden intercambiarse, teniendo un valor en función de su número, medida o peso. Y los bienes no fungibles son los que no son sustituibles.

Un bien fungible sería un billete, mientras que un bien no fungible podría ser una obra de arte. Las siglas de NFT significan Non-Fungible Token, un token no fungible. Por su parte, los tokens son unidades de valor que se le asignan a un modelo de negocio.

En definitiva, un NFT termina siendo una "pieza de arte" digitalizada que tan sólo se encuentra en un servidor en concreto, al igual que una pintura original tan sólo puede encontrarse en una galería en específico. A estos se les asigna una especie de certificado digital de autenticidad, una serie de metadatos que no se van a poder modificar, por tanto, siempre queda constancia de su valor de origen cuando fue comprado y, en definitiva, los compradores los poseen con el objetivo de poder venderlos en un futro por un precio que sea superior.

Para muchos usuarios esto es un sinsentido, puesto que las piezas son fácilmente replicables y por tanto deberían carecer de valor. Y es que con una captura de pantalla a la foto de perfil de cualquiera de estos "brokers" del arte el usuario ya posee una pieza idéntica a la original.

¿Por amor al arte?

El objetivo de compradores y vendedores se explica en un famoso tweet del streamer en el cual explica su visión de los NFTs y su relación con el arte: "Un NFT no es una imagen, hacer imagenes bonitas es facil, un NFT es una "llave" para acceder a algo, el crear ese "algo" es lo dificil. Puede ser una comunidad, un juego, metaversos, una experiencia. Una vez se entiende esto, posibilidades son infinitas!!".

"Es facil coger un artista bueno y hacer una maravilla. Pero yo prefiero algo horrible que me de… no se, descuento del 10% en amazon si tengo ese NFT, o poder jugar a todos los juegos de EA 1 semana antes de que salga. O drops de ropa de Adidas asegurados… por decir algo jaja", remató contestando a un usuario que cuestionó la calidad de los NFTs, piezas poco elaboradas y de dudoso gusto para los usuarios que critican al streamer en sus retahílas diarias sobre este modelo de negocio.