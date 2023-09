Airbag regresa a Granada para el aniversario de 'Ensamble Cohetes'

Coincidiendo con el 20 aniversario de la publicación del disco Ensamble Cohetes, los malagueños Airbag han organizado unos conciertos especiales para recordar las canciones de este histórico disco de su discografía editado por El Ejército Rojo, favorito de mucha gente que se gestó y grabó en Granada, y que contó con colaboraciones como las de Erik Jiménez, de Los Planetas, en el tema Here I go again. La sala Planta Baja acogerá este regreso, este viernes, en un concierto que abrirá sus puertas a las 21:00 horas.

El disco fue grabado grabado en el estudio granadino Pig Studios en marzo de 2002 y mezclado por Carlos Hernández, quien entre otros ha trabajado con Los Planetas o más recientemente con Carolina Durante, en el Refugio Antiaéreo, también en la capital, en enero de 2003.

"En un concierto apto para surfear de 0 a 99 años", según explica el grupo en una nota de prensa, se recordará temas como Mafia rusa en la Costa del Sol, Big acuarium, Encerrado en el bar, La chica nueva y Películas de miedo, entre otros.

El veterano trío de power punk, especialistas en contar historias brillantes en menos de tres minutos, congregará a toda una parroquia guitarrera amantes de su sonido acelerado y efervescente que volverá a ser de nuevo un gran acontecimiento. Recordamos que AIRBAG tienen editado como última referencia Siempre Tropical, su octavo álbum de estudio.