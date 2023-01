Alex O’Dogherty: "La gente tiene ganas de desinhibirse y meterse en un agujero"

The Hole ha logrado la fórmula del éxito y eso le permite hacer lo que pocos espectáculos nacionales han logrado: girar durante diez años, llegar durante casi diez días a una ciudad y seguir llenando todos los pases. La fórmula que nació en 2011 celebra su décimo aniversario con nuevo show, The Hole X, que llega a Granada para representarse desde el 2 al 12 de febrero en carpa ubicada en Huerta del Rasillo. Un número de aniversario que rescata la esencia del original con los números más impresionantes y los personajes más icónicos de las tres ediciones, pero con un punto nuevo. Porque mantiene la mezcla de sugerentes stripteases, números circenses realizados por artistas invitados de exitosa trayectoria e incluso, la música y la sensualidad, pero con números y textos nuevos.

Con la dirección de Gabriel Chamé, vuelve a contar con Alex O’Dogherty como autor de los textos y director de escena de los maestros de ceremonias. El se alternará con Canco Rodríguez -que conducirá el show del 2 al 5 de febrero-; Víctor Palmero, que cerrará funciones los días 11 y 12 de febrero, y el propio O´Dogherty, que lo hará los días 8, 9 y 10 de febrero.

Él fue uno de los pioneros de la serie de The hole, que comenzó su andadura -bajo el eslogan “hay que estar en el agujero para salir del agujero”- con Paco León como primer maestro de ceremonias y llegó a revolucionar la cartelera nacional e internacional. Desde entonces se ha estrenado una secuela, The Hole 2, en la que ya se sumó Alex O’Dogherty, y una precuela, The Hole Zero, y ha cautivado a dos millones y medio de espectadores en su gira nacional e internacional por países como Alemania, Francia, Italia, México y Argentina. El espectáculo formó parte también de los hogares de España durante la pandemia con el proyecto #saldremosdelagujero; a través de la cuenta de Instagram @theholeshow emitiendo en directo actuaciones de los artistas que participaron en el espectáculo. En todos ellos ha seguido vinculado el actor y músico gaditano.

-Es de los maestros de ceremonias más veteranos y su vinculación viene de lejos. ¿Cuál es el secreto para que pueda cumplir 10 y seguir llenando varios días sesión tras sesión?

-La clave del éxito fue mezclar bien todo. The Hole es un espectáculo que, sin haberse inventado nada, se ha inventado The Hole. Mezcla muchas cosas muy variopintas que a priori no se sabía como podían resultar: cabaret, con números eróticos, monólogos, espectáculos de circo... Yo lo defino de una forma bastante sencilla y muy andaluza: todo el mundo sabe hacer gazpacho pero no a todo el mundo le sale igual de bueno. A The hole le ocurre porque hay muchos espectáculos que han mezclado eso pero no a todos les ha salido igual de bien. En nuestros caso sí ha sido y hemos mantenido eso.

-Cuál es la novedad de 'The Hole X'.

-Siempre hemos mantenido esa fórmula aunque cada The Hole es diferente al anterior. Por supuesto este también es diferente a lo que hayamos podido ver antes. Hay algunos números que hemos rescatado del principio, incluso algunos del segundo The Hole, pero otros son nuevo y todos los textos.

-¿Cuál es el matiz particular de esta entrega?

-Hemos aunado lo mejor y por eso creo que sinceramente es el más redondo que hemos hecho. Tiene números nuevos y muchos de los personajes que tanto gustaban en las anteriores, como Almond, el Pony Loco, Vinila Von Bismark que está en su tierra. Tiene lo que uno sabe que se va a encontrar en The Hole por eso va. Vamos a hacer que la gente se lo pase muy bien.

¿Tenía la gente muchas ganas de un espectáculo canalla, palaba con la que se define en algunos textos publicitarios?

-Los espectadores tienen ganas de divertirse. Yo también cuando veo un espectáculo, porque soy público antes que artista. La gente tiene ganas de desinhibirse y de meterse en un agujero, que al fin y al cabo es la metáfora de este The Hole, y olvidarlo todo durante el tiempo que dure. Muchas personas cuando salen de ahí se les ha arreglado el día, a lo mejor la semana y a lo mejor el mes.

-Usted es actor, escritor, compositor, humorista... ¿En qué otros proyectos está inmerso?

-Estoy con el monólogo Imbécil, que habla sobre las palabras y el poder que tenemos cuando las usamos. Lleva ya tres años viajando por España. Y este domingo daré un concierto con mi banda, La Bizarrería, con la que que sacamos un disco nuevo y estamos presentándolo cada mes en la estación de Príncipe Pío, un teatro nuevo. El título del nuevo trabajo es Vuela mi voz.