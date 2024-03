Andrés Neuman explora la infancia en 'Pequeño hablante': "Nunca dejamos de ser criaturas vulnerables que negocian con su miedo"

Andrés Neuman, distinguido escritor nacido en Argentina y criado en España, ha emergido como una figura destacada en la literatura contemporánea. Con una trayectoria literaria impresionante, Neuman ha dejado una huella indeleble en el mundo de las letras con una variedad de obras que abarcan novelas, poesía y ensayos. Entre sus libros más aclamadas se encuentran novelas como El viajero del siglo y Fractura, que lo han catapultado a la escena literaria internacional, ganándose el reconocimiento de críticos y lectores por igual. Su estilo narrativo único, combinado con una profunda exploración de la condición humana, lo ha consolidado como uno de los escritores más influyentes de su generación.

Pequeño hablante, novela de Andrés Neuman publicada el pasado 15 de febrero de mano de Editorial Alfaguara, sigue la historia de un niño llamado Tomás, quien desde su infancia enfrenta diversos desafíos que van desde la pérdida de su abuela hasta la exploración de su identidad en un entorno familiar y social complejo. A través de la mirada sensible y perspicaz de Andrés Neuman, el lector es testigo del mundo interior de su hijo, sus miedos, alegrías y descubrimientos a medida que se desarrolla y encuentra su voz en un mundo lleno de ruido y silencios.

El tema

La paternidad, un viaje de descubrimiento, amor incondicional y crecimiento personal, es un tema que ha sido abordado en la literatura a lo largo de los siglos. En Pequeño hablante, el autor se sumerge en una profunda exploración de la paternidad a través de la historia de su hijo, un niño que enfrenta diversas experiencias y retos en su camino hacia la madurez. Uno de los aspectos más destacados de Pequeño hablante es la forma en que Andrés Neuman aborda la experiencia de la paternidad desde múltiples perspectivas. A través de los personajes secundarios y las diversas situaciones que enfrenta el infante, el autor ofrece una visión multifacética de lo que significa ser padre en el mundo contemporáneo, desde el desafío de conciliar el trabajo y la vida familiar hasta la lucha por mantener viva la magia de la infancia en medio de las presiones y exigencias de la vida moderna.

Desde las primeras páginas de la novela, Neuman se sumerge en el mundo íntimo de la relación entre padre e hijo. A través de la mirada perspicaz y sensible del narrador, el lector es testigo de los momentos de ternura, complicidad y también de los conflictos que surgen en esta relación. La paternidad se presenta como un viaje lleno de altibajos, donde el amor y el compromiso se entrelazan con las dudas y los miedos propios de asumir la responsabilidad de guiar a otro ser humano en su camino hacia la adultez.

Una de las características más distintivas de Pequeño hablante es la maestría con la que Neuman aborda la temática del lenguaje. A lo largo de la novela, el autor explora cómo el lenguaje moldea la comprensión del mundo y, a su vez, cómo las experiencias influyen en la capacidad para expresión. A través de diálogos ingeniosos y reflexiones profundas, Neuman invita a reflexionar sobre el poder transformador de las palabras y la manera en que estas pueden tanto conectar como separar a las personas: "En Pequeño hablante se narran las relaciones entre sentimientos, gramática y conciencia del mundo. Cada vez que ingresan nuevos sustantivos en el radar de una criatura, cada vez que va adquiriendo esos pequeños tornillos llamados preposiciones, o cuando entran dimensiones sutiles como el adverbio y el adjetivo, o muy importante, cuando entran en juego los tiempos verbales, es decir, la imaginación, la finitud, la memoria, cambian completamente nuestra manera de caminar y tropezar por el mundo. Destaco esa escena que se narra cuando mi hijo habla en pretérito por primera vez y yo siento que algo ha cambiado para siempre en nuestra relación y en su visión del mundo."

El libro desentraña cómo la adquisición del lenguaje moldea la conciencia del mundo en los niños, un proceso que Neuman describe como "un espectáculo digno, digno de observarse y de contarse" Desde los primeros balbuceos hasta la construcción de frases complejas, Pequeño hablante examina cómo el lenguaje influye en la percepción y experiencia del mundo de los niños.

Neuman también aborda la persistencia de la infancia en la vida adulta, destacando que muchos conflictos y curiosidades tienen raíces en los primeros años de vida: "Nunca dejamos de ser criaturas vulnerables que negocian con su miedo. Toda la presunta adultez que vamos desarrollando no es más que un intento desesperado de intentar disimular eso". En su obra, el autor invita a los lectores a reflexionar sobre la naturaleza misma de la infancia y su impacto en la vida adulta. "Muchos de los conflictos y curiosidades que identificamos como adultos son desarrollos de cuestiones que están muy arraigadas a nuestra primera infancia. En esta etapa somos un cúmulo de necesidades muy desnudas, de afecto, de protección, de aventura, del juego entre el miedo y la curiosidad; y esas cuestiones se van modulando o adquiriendo nuevos argumentos, pero no se modifican sustancialmente: seguimos siendo eso. Una de las cosas que me fascinó de hacer esta crónica de cómo la lengua va habitando día a día la conciencia de mi hijo y modificando y enriqueciendo nuestro vínculo amoroso es que hay asuntos que pueden tratarse desde la lingüística, la filosofía, la política, la psicología o la sociología y arrancan en el balbuceo del idioma que todos hemos atravesado".

En Pequeño hablante, Andrés Neuman lleva al lector en un emotivo recorrido a través de la infancia, la paternidad y el poder del lenguaje. A través de una narrativa rica y conmovedora, Neuman habla sobre la importancia de la niñez en la formación de la identidad y en la percepción del mundo, recordando que, a pesar del paso del tiempo, se sigue siendo, en muchos aspectos, el niño que una vez se fue.

El escritor presentó la novela en Granada en un acto organizado por el Centro Andaluz de las Letras en la Biblioteca de Andalucía-Biblioteca Pública Provincial este martes a las 19:30 junto al ensayista y profesor Rafa Vázquez. "Es una casualidad muy bonita, tanto que la presentación de este libro coincida con el Día del Padre, como que esa bonita casualidad suceda en Granada", afirma emocionado el autor.