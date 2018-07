Mujeres, no bodegones: Ángeles Agrela recoge el Premio Focus por su 'Afrodita en procesión'

"Durante mucho tiempo", dice la artista Ángeles Agrela, "la mujer no pudo entrar en los lugares donde se producía el arte. Salvo que la mujer fuera la modelo para la obra de turno, claro. Dado que históricamente se les ha escatimado en esos círculos la libertad para ofrecer su visión del mundo, siempre han sido representadas, por parte de los hombres, como si fuesen prácticamente un bodegón, o eso me ha parecido siempre. Es decir, se le has retratado como seres pasivos y sin estar en posesión de más cualidades que la belleza. Por eso juego mucho con esa manera de representar lo femenino".

Estas ideas están en la base de El favor de las bellas, una serie en la que la Agrela, que acostumbra a proceder de este modo, viene trabajando durante los últimos tres años, desarrollando distintas variaciones de un mismo juego cargado, evidentemente, de significado social, político e historiográfico: la "apropiación de la representación de lo femenino y de la mujer en el arte, con una mirada más contemporánea e incluso radical". Y a ese proyecto dilatado en el tiempo pertenece Afrodita en procesión, la obra con la que la artista jiennense ganó el pasado mes de febrero el Premio Internacional de Pintura Focus 2017, acompañado de una dotación económica de 12.000 euros y convocado cada año, desde hace 34, por la Fundación Focus Abengoa.

Los premios han sido recogidos esta tarde en un solemne acto celebrado en el Hospital de los Venerables, sede de la fundación, y presidido por Gonzalo Urquijo, máximo dirigente de la entidad.

Con una "composición muy clara y clásica", como indicó en su momento el fallo del jurado, la obra muestra a una mujer joven y de estética eminentemente urbana que, en cuclillas o postrada, sostiene sobre su torso una escultura de Afrodita, diosa de la belleza y el amor. "Ya está dicho todo, ¿no? Y por si acaso no, ahí está el título...", ha señalado la artista en declaraciones a este diario, enemiga como es de "concretar demasiado los detalles y de demasiadas pautas que condicionen a la gente".

Realizada con acrílico y lápiz sobre papel, una "técnica muy plástica" que realza el concepto que se pretende reflejar, ha explicado Agrela, la obra deja muy clara su "referencia a la Historia del Arte" a través de esa escultura de la ancestral divinidad de la mitología griega. "En este caso creo que está claro lo que representa para las mujeres el peso físico pero sobre todo el peso de la tradición y del imperativo de la belleza", ha añadido la artista, nacida en Jaén en 1966 y afincada desde hace muchos años en Granada.

"Estoy contentísima no sólo porque este premio siempre ha sido para mí de los mejores que habido en España, y no lo digo porque toque decirlo; no hay más que ver, sin ir más lejos, el jurado tan prestigioso que tiene. Pero en este caso, además, estoy particularmente satisfecha porque incluso antes de presentar la obra al premio yo ya estaba muy pero que muy convencida con esta obra, y cuando eso pasa cualquier artista, creo yo, preferirá que esa obra acabe en una colección como la de la Fundación Focus que en una particular", ha reconocido Agrela minutos después del acto en los Venerables.

Con Anabel Morillo, directora general de la Fundación Focus, en calidad de presidenta, el jurado estuvo compuesto en esta edición por Juan Bosco Díaz-Urmeneta, profesor de Estética de la Universidad de Sevilla y crítico de arte de Diario de Sevilla; Juan Carrete Parrondo, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid; Juan Fernández Lacomba, pintor e historiador del arte; Carmen Laffón, pintora y escultora; Manuel Sánchez Arcenegui, catedrático de la Universidad de Sevilla; y Juan Suárez, pintor, diseñador, catedrático de Dibujo y patrono de la Fundación Focus Abengoa.

En su fallo, todos ellos destacaron de Afrodita en procesión, la obra de Agrela, su "calidad de factura" así como "la incorporación de distintas técnicas y la capacidad reflexiva referida a cuestiones de género que no por ello desprecia un sutil reflejo de ironía”.