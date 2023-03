La Academia de Bellas Artes conde su Medalla de Honor a Antonio Carvajal

La Real Academia de Bellas Artes de Granada, en el pleno extraordinario celebrado el pasado jueves 9de marzo, ha acordado en votación por unanimidad conceder la Medalla de Honor 2023 a AntonioCarvajal Milena. El autor y profesor jubilado de la Universidad de Granada, Premio Nacional de Poesía, Premio de la Crítica, Premio Villa de Madrid, Premio Bigongiari en Pistoia (Italia) y Premio Ciudad de Baeza, entre otras distinciones, cuenta con una obra poética reconocida internacionalmente. La Real Academia ha querido agradecer así su relación constante con otras disciplinas artísticas, como la pintura, la fotografía, la escultura y o la música.

"Ninguna manifestación del arte le es ajena: ha editado libros, carpetas de estampas, grabados yfotografías; ha escrito presentaciones de catálogos y de exposiciones en colaboración con artistasplásticos, tanto es así que la Fundación Guillén de Valladolid ha publicado el libro Raso Milena yPerla, que recoge parte de esta ingente producción fruto de su relación permanente y siempre generosacon diversos artistas", asegura la institución en una nota.

En el mundo de la música "ha realizado la traducción del libreto de la ópera Don Chisciotte de Manuel del Pópulo García, y escrito otros tres libretos operísticos representados con gran éxito: Mariana en sombras y Juana sin cielo con música de Alberto García Demestres, y Don Diego de Granada conHéctor Eliel Márquez. Además, el poeta ha donado su colección de arte a la Universidad de Granada.

"Esta distinción que la Academia le concede es el reconocimiento a su labor de toda una vida de apoyoa todas las formas de arte, y un homenaje de un colectivo como el nuestro en el que tantos le debemostanto", señalan los académicos.

Por su parte, el poeta que querido manifestar su gratitud a los académicos por su reconocimiento. "Es un honor que acepto conmovido y que desborda mi capacidad para expresar mi agradecimiento, individual y colectivamente, a cuantos me han votado".

La importancia de la amistad

Una pasión por múltiples disciplinas artísticas que llegó a través de una materia que ha cultivado en el mismo grado que la poesía: la amistad. "Cuando empecé a incorporarme a la vida cultural granadina fui muy bien acogido por amigos que me enseñaron tanto", comenta el poeta, que comenzó su andadura en la Universidad de Granada en la Facultad de Traducción aunque se jubiló como docente en Teoría de la Literatura, en Filosofía y Letras, una disciplina de estudio más acorde con su perfil multidisciplinar. Aunque asegura que nunca ha llegado a encontrar su sitio definitivo, más por cuestiones arquitectónicas del edificio que de otra índole. "Siempre me he sentido como gallo en corral ajeno", detalla.

Sobre poemas suyos han compuesto canciones Juan Alfonso García, Antón García Abril, José García Román, Gustavo Yepes, Rosa León, Héctor Eliel Márquez, Juan Durán, Roberto Sierra y Jesús Torres. Asimismo ha realizado una larga serie de recitales de música y poesía con el pianista y Premio Nacional de Música Guillermo González. Su poema Paráfrasis de las siete palabras de Cristo en la cruz es asiduamente presentado junto con la obra de Franz Joseph Haydn. Ha intervenido como solista recitador en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, Festival de Avignon, Música Antigua de Barcelona, Música Clásica Española de Cádiz, Academia Internacional de Órgano de Granada y Música Sur de Motril.

Muchos son los nombres a los que dice deberle ese magisterio que ha resultado crucial en su trayectoria artística, en especial a Elena Martín Vivaldi, su "hada madrina". De todos aprendió su "exigencia de calidad" y a abstraerse "de los desvelos de la fama".

Este último premio de la Real Academia de Bellas Artes lo recibe con 79 años y probablemente lo recogerá con 80. Un momento en la vida en la que ya nada se espera y por tanto más aún se agradece. Aunque el poeta, citando a Fray Luis León en su versión del beatus ille recuerda que el hombre sabio "no cura si la fama/ canta con voz su nombre pregonera".

