De Antonio Muñoz Molina a Andrés Neuman, los protagonistas literarios de la semana en Granada

La cantidad de primeras espadas que ofrecen concierto en Granada este septiembre ha opacado la rentrée del nuevo curso en el terreno literario, pero no menos intenso es el mes en ese ámbito. Esta misma semana hay autores que regresan a la ciudad en la que vivieron para presentar su última novedad editorial. Y también los hay que vienen a la ciudad para participar en actos poéticos. Y también poetas que regresan a las librerías.

Andrés Neuman

Entre estos está Andrés Neuma, el argentino afincado en Granada desde la adolescencia estrena Isla con madre. El autor estará presentando su libro junto a Mario Obrero en la librería La Buena Vida de Madrid este martes doce de septiembre a las 19:00 horas pero el poemario está a la venta desde este mismo lunes. Como en anteriores libros, por ejemplo Umbilical sobre su flamante paternidad, Neuman vuelve a plasmar sus vivencias más íntimas. En este caso la despedida de su progenitora.

Andrés Neuman pergeñó estos poemas en secreto, cuidando de su madre frente a la proximidad de la muerte. "La poesía como testimonio y refugio para crear un espacio 'una isla de sentido' donde fijar la presencia amada, traduciendo su cuerpo a una música íntima. Aquellos textos permanecieron al fondo de un cajón, garabateados en hojas sueltas y papeles de hospital, sin que su autor se atreviese a releerlos. Quince años más tarde, impulsado por la intuición de que sólo abriendo el manuscrito resultaría posible cerrar el duelo, hoy rescata estos versos que entretejen tristeza y luminosidad. Perpetuación de la madre mediante la lengua materna, ritual de gratitud, Isla con madre se arroja a nombrar la difícil belleza y la cruda emoción que irradia", señala en una nota la editorial, La Bella Varsovia.

Ella, joven todavía, ha enfermado. Intercambiando roles, él la cuida y a la vez la celebra mientras se despide. Por eso, en todos los versos resuena el dolor compartido con respeto amoroso y se perfilan con precisión la hondura lírica y la delicada sobriedad que caracteriza su escritura.

Francisco Díaz de Castro

Este martes el Cuarto Real de Santo Domingo acogerá una nueva velada de Poesía en el jardín, el ciclo que el Ateneo de Granada dedica al 40 aniversario del manifiesto fundacional de La otra sentimentalidad, el "movimiento poético que cambió la lírica en los años 80". "Después de la Edad de Plata de la literatura en los años 20, ha sido el que más influencia ha tenido en España y en Latinoamérica. Esta es la cuarta actividad que le dedicaremos en lo que va de 2023 porque contamos entre nuestros socios con dos de los miembros fundacionales, Álvaro Salvador y Luis García Montero", señala el director de la institución cultural, Jesús Ambel.

Ellos serán los encargados de cerrar los martes poéticos de septiembre el día 26 con una mesa en la también participarán Teresa Gómez y Antonio Jiménez Millán junto a los músicos Moncho Otero, Rafa Mora, Juan Antonio Loro Acedo y Manu Clavijo. La semana que viene intervendrá el poeta Benjamín Prado acompañado por el cantautor de flamenco Juan Pinilla y el músico David Caro. Y este mismo martes 12 participará el poeta valenciano y catedrático emérito de Literatura Francisco Díaz de Castro acompañado por el músico Arturo Cid.

Antonio Muñoz Molina

El Centro Andaluz de las Letras organiza junto a la editorial Seix Barral y la librería Picasso la visita de una figura incontestable de la literatura actual: Antonio Muñoz Molina. La cita será el jueves 14 de septiembre en el Centro Federico García Lorca a las 19:30 horas. Allí se desarrollará la conversación entre Antonio Muñoz Molina y Juan Mata con ocasión de la publicación de la última novela del jienense, No te veré morir.

Afincado en Madrid, el escritor ha residido buena parte de su vida en Granada y muchas de sus obras están vinculadas a su estancia en esta ciudad, como El Robinson urbano, una recopilación de artículos que vio la luz en 1984, o novela Plenilunio (1997). Autor del brillante ensayo Todo lo que era sólido (2013), ha destacado especialmente en su faceta narrativa, que arrancó con Beatus Ille (1986) y El invierno en Lisboa (1987). Una producción que ha sido tan prolija como bien considerada por la crítica: Beltenebros (1989), El jinete polaco (1991), Los misterios de Madrid (1992), El dueño del secreto (1994), Ardor guerrero (1995), Carlota Fainberg (2000), En ausencia de Blanca (2001), Ventanas de Manhattan (2004), El viento de la Luna (2006), Sefarad (2001), La noche de los tiempos (2009), Como la sombra que se va (2014), Un andar solitario entre la gente (2018), Tus pasos en la escalera (2019), El miedo de los niños (2020), Volver a dónde (2021) y No te veré morir (2023), una novela sobre el poder de la memoria, la lealtad, la vejez y la obstinación del amor. La historia de una pasión frustrada por la vida escrita con la delicadeza extrema y el cuidado que caracteriza su obra.

Una prosa que ha hecho merecedor al académico de la Lengua de los premios Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Planeta, el Premio Jerusalén, el Prix Médicis Étranger y fue finalista del premio Man Booker International con su novela Como la sombra que se va en 2018.

David Roas

Y precisamente Andrés Neuma será el encargado acompañar a David Roas en la presentación de su libro Niños (Páginas de Espuma) en Granada. La cita será el viernes 15 de septiembre en la librería Tremenda a las 20:00 horas. Roas (Barcelona, 1965) es escritor y profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también dirige el Grupo de Estudios sobre lo Fantástico (GEF). Es autor, entre otros, de los volúmenes de cuentos Los dichos de un necio (1996), Horrores cotidianos (2007) o Monstruario (2021), y de las novelas Celuloide sangriento (1996) y La estrategia del koala (2013).

En Páginas de Espuma también ha publicado los libros de cuentos Distorsiones (2010, VIII Premio Setenil), Bienvenidos a Incalando (2014) e Invasión (2018). Entre sus ensayos cabe destacar Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico (Páginas de Espuma, 2011), que recibió el IV Premio Málaga de Ensayo.

Niños es una colección de cuentos en los que Roas recuerda al lector lo vivos que están sus miedos infantiles. ¿Quién no tiene una huella de infancia que recorre pasillos oscuros a medianoche, que inspecciona debajo de la cama antes de dormir, que no se reconoce en el brillo de un espejo? ¿Quién no teme al monstruo que acecha dentro del armario, los pasos al otro lado de una puerta, la sombra que golpea el cristal de la ventana?