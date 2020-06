Ayax amenaza con demandar a 'Operación Triunfo' por usar sus canciones

El rapero del Albaicín Ayax, integrante junto a su gemelo del grupo Ayax y Prok, ha vuelto a convertirse en trending topic después de subir una historia a su Instagram en la que amagaba con demandar a dos concursantes de Operación Triunfo por interpretar una de sus canciones.

El tema en cuestión es Reproches, una canción que los hermanos compusieron en 2017, convirtiéndose en uno de sus composiciones más queridas por sus fans. Quizá por eso, Hugo y Eva decidieron hacer una versión (con guitarra incluida) durante uno de los directos del espacio de Televisión Española, provocando que muchos seguidores de los granadinos les enviasen el corte del programa, algo que no ha gustado a Ayax.

"No me paséis más a los dos inútiles de OT", ha escrito el músico en sus redes sociales, para añadir que con cada nuevo mensaje de este tipo se siente más tentado de interponer una demanda. "No manchéis nuestra música con vuestras pasteladas", ha añadido.

La polémica no ha tardado en estar servida y las redes sociales pronto se han dividido entre quienes suscriben la versión del granadino y quienes, por contra, piensan que Operación Triunfo es una ventana para que este género musical llegue a un mayor público.