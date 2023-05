Batman y Catwoman ajustan cuentas en un especial con presencia del granadino Jorge Jiménez

Los caminos de Batman y Jorge Jiménez están condenados a encontrarse, como los del hombre murciélago y Catwoman. Ahora, los caminos de los tres se encuentran en The Gotham War, un evento especial que se estrenará en agosto y en el que convergerán las historias de ambos personajes y que contará con una portada especial a cargo del ilustrador granadino, según informa el medio especializado Comicsbeats.

La historia comenzará en con un one shot titulado Batman/Catwoman: The Gotham War–Battle Lines, cuya edición especial contará con una portada de Jiménez. En esta nueva historia el crimen en la ciudad habrá casi desaparecido gracias a un esfuerzo coordinado de todas las partes, pero en medio de esa aparente paz, por la mente de Batman se cruzará el nombre de Catwoman, antiheroína y amante en no pocas ocasiones del hombre murciélago. "¡Un conflicto que se ha estado gestando durante más de un año finalmente sale a la calle y fracturará a la familia de murciélagos cuando estalle la guerra!", se puede leer en la sinopsis oficial.

A partir de ahí, la historia continuará en Batman #137 y #138, la serie escrita por Chip Zdarsky y con arte y portada principal de nuevo de Jorge Jiménez, siguiendo así la historia comenzada por ambos en 2022. Aquí, Batman desciende sobre Gotham City, lleno de ira para salvar su hogar, pero el nuevo panorama ha convertido a los amigos en enemigos. ¿Puede alguien detener su reinado de terror?

The Gotham War también contará con la miniserie de dos números centrados en Red Hood (Jason Todd), del escritor Matthew Rosenberg y el artista Nikola Čižmešija. En esa miniserie se mostrará aún más cómo la guerra de Gotham ha fracturado a la familia de los murciélagos de maneras dramáticas.