Juan José Ruiz Montijano: "La cabalgata de los Reyes Magos de Granada no es la más antigua de España, que es la de Alcoy"

-Finalmente, ¿la primera cabalgata de los reyes magos es la de Granada como se comenta o no?

-Rotunda y definitivamente no. La cabalgata de Reyes Magos de Granada no es la primera ni la más antigua de España, que es la de Alcoy, aunque sí la primera de toda Andalucía. Ello se debe a una falacia que se nos ha venido a transmitir desde hace muchos años por investigadores que no han acudido a donde había que hacerlo, esto es, a las propias fuentes. Doy cumplida fe y muestra de ello en el libro con toda la documentación que me he podido traer de los archivos municipales y hemeroteca de la ciudad alicantina donde, desde el siglo XIX, primigeniamente se venía representando de forma teatralizada el misterio epifánico pero ya desde 1866 hay indicios de cabalgata, haciéndose completamente ésta efectiva el 5 de enero de 1885 y asentándose definitivamente desde 1886 hasta la actualidad por una sociedad denominada "El Panerot", con los mismos fines altruísticos y culturales que nuestro Centro Artístico, Literario y Científico (CALC). Conmino para ello a todos los interesados a que lean mi libro y, de una buena vez, se acaben las falacias en torno a nuestra cabalgata.

-¿Cuántos años de trabajo hay detrás de este volumen? ¿Qué fuentes ha consultado?

-Para la preparación del libro estuve investigando casi un año en distintos archivos, tanto públicos como privados: el Histórico Municipal de Granada, la Casa de los Tiros, la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, la de la Universidad de Granada o la biblioteca del Hospital Real así como en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares o el de Protocolos de Madrid además de haber estado una semana en los archivos municipales de Alcoy. Las fuentes consultadas a este respecto han sido fundamentalmente hemerográficas, si bien multitud de libros relacionados con la literatura epifánica me han servido para orientar y dar forma al volumen.

-¿Qué es lo que más le ha sorprendido como investigador de las tradiciones granadinas de este estudio?

-Sin lugar a dudas, el esplendor de la propia cabalgata que ha ido aumentando considerablemente hasta vivir épocas de verdadero paroxismo desde los años veinte del siglo pasado hasta mediada la primera década del siglo XXI. Cómo con escasos medios se pudo ser capaz de construir una de las mejores cabalgatas de Reyes de toda España y cómo, desgraciadamente, debido a la abulia municipal, aquél ha ido declinando hasta dar lugar a un auténtico desfile de Carnaval sin sentido ni rigor histórico alguno. Ésa es una de las demandas que siempre llevo conmigo: cómo Granada, pretendiendo ser Capitalidad Cultural en 2031, no cuida, mima y protege sus tradiciones en lugar de "prostituirlas". Recordemos que las tradiciones también son cultura y transmisoras de valores y de la propia idiosincrasia histórica, social y humana de la ciudad. En ese sentido aplaudo encomiablemente a Alcoy, en donde han sabido, no sólo proteger su cabalgata sino llenarla de majestuosidad y esplendor hasta ser considerada Bien de Interés Turístico Nacional. Debería replantearse su configuración y praxis como la de otras tantas tradiciones como las cruces, el Corpus o la Pública. Un turista que contemple la cabalgata granadina no verá diferencia entre la que aquí se lleva a cabo o la de cualquier pueblo andaluz, por ejemplo. El desfile granadino ha perdido completamente su identidad. También echo de menos que el Ayuntamiento no haya sido capaz de homenajear como debiera al CALC poniendo en la calle una carroza homenaje al mismo a perpetuidad. Es lo mínimo que se merece dicha entidad.

-¿Cómo surgió y cuáles han sido los principales cambios que ha sufrido en estos años?

-En torno la segunda etapa de vida del Centro Artístico se reunieron todo un grupo de intelectuales granadinos, entre los que se encontraba Enrique Cachazo Fenoy, quien, en 1909, tiene la desgracia de perder de sarampión a un hijo a la temprana edad de siete años. Pese a que poseía también otro chiquillo con dos añitos, la terrible pérdida supone un mazazo para aquél, dejando totalmente destrozada a la familia. Los buenos sentimientos y la religiosidad de Enrique Cachazo le llevaron a que todos los juguetes y ropa del difunto pequeño fuesen destinados a los más necesitados. Pasado el habitual año de luto, hacia noviembre de 1910, se dirige al presidente del Centro Artístico para plantearle la siguiente idea: la realización de un festival con el objeto de recoger juguetes y llevárselos a los niños pobres de la ciudad. La misma es recogida en el acta del 6 de noviembre y consecuentemente aprobada, formándose a tal efecto una comisión. Y tal éxito obtuvo que, al año siguiente volvió a repetirse la iniciativa. Finalmente, el 5 de enero de 1912, Granada acoge su primera cabalgata de Reyes Magos auspiciada por el CALC, que entonces comandaba don Miguel Horques Villalba. La ejecución de la misma se hizo por encargo a una comisión constituida por los señores Cachazo, Delqui, Ruiz Carnero, Peñafiel, I. Durán, F. Vílchez, Rioboó y Moreno Taulera quienes contaron con una más que entusiasta y generosa aportación de los distintos comercios granadinos del momento y la desinteresada colaboración de artistas y profesionales de las artes plásticas como Jorge Apperley. Desde entonces ininterrumpidamente, ni tan siquiera en los convulsos años de la Segunda República o la Guerra Civil, la cabalgata ha dejado de celebrarse, eso sí, manteniendo una praxis que variaba en función del estado crematístico de las arcas de la organización que la ponía en práctica. Unos años con mayor o menor número de componentes, elementos o integrantes y legando a cambiar hasta 40 veces de itinerario hasta 2023.

-¿Antes de que el Ayuntamiento se hiciera cargo de ella en los años 80, ¿hubo alguien más que la organizara además del Centro Artístico?

-No, la iniciativa partió de los anteriormente enunciados socios del CALC granadino entre 1912 y 1979. Al año siguiente y, debido a los distintos problemas pecuniarios surgidos en dicha entidad cultural granadina, se hizo cargo de la praxis de la misma el Ayuntamiento, para en 1981 volver a colaborar el CALC y ya, desde 1982 y hasta la actualidad, 2023, llevarla a cabo el Consistorio municipal.

-¿Qué temas trata en su libro?

-Desde el contraste del misterio epifánico en los evangelios canónicos y apócrifos, hasta proseguir con un amplio panorama de la literatura en torno al mismo, la historiografía completa de la cabalgata granadina desde 1912 y hasta la actualidad, las misivas de posguerra y de los años setenta, la historia de los dos carteros reales que ha tenido la ciudad, todos los recorridos y componentes de cada una de las cabalgatas, sus antecedentes o el único protocolo existente de la misma al respecto.

-¿Cómo surgió el mito de ese cuarto Rey Mago?

-La historia de Artabán, el cuarto rey mago, nunca ha aparecido ni en los evangelios canónicos ni en los apócrifos; antes bien, se trataba de un personaje ficticio surgido de la pluma del docente y canónico norteamericano Henry Van Dyke quien, en 1896 publicase un relato titulado La historia del otro Rey Mago inspirado, parece ser, en una antigua leyenda ortodoxa según la cual, un príncipe ruso, urgido por la misma necesidad que los otros monarcas, decidió viajar hasta Belén. Esta leyenda y su consiguiente relato cuajaron mucho en el ámbito americano pero no en el Occidental, donde la tradición cristiana del trío de Reyes prosigue siendo la referencia principal del misterio epifánico.

-¿El honor de desfilar como Rey siempre ha recaído en una figura ilustre de la ciudad? ¿De qué ámbitos han sido los elegidos?

-Al principio eran los propios socios del CALC granadinos quienes ostentaban dicho honor; si bien es cierto que ya a mediados de los setenta, las profesiones que "Sus Majestades" ostentaban recaían en todos los ámbitos de la vida social, política y cultural granadina e incluso ciudadanos anónimos, tarea que debiera reconsiderarse y escoger uno anónimo por sorteo, otro que haya destacado en algún ámbito social, político o cultural de la ciudad y un último de alguna asociación cultural africana. Considero que el derecho a encarnar a los Reyes Magos debe recaer en personas que hayan llevado a cabo una labor en pro de la defensa de la ciudad en cualquiera de sus estamentos y/ o manifestaciones y que el rey Baltasar sea un ciudadano de color y no pintado de negro.

-¿Qué opina del cambio de recorrido oficial de la cabalgata este año?

-Desde un punto de vista objetivo, considero que el recorrido ha de ser por el casco histórico, si bien es cierto que el llevado a cabo desde 2022 a causa de las restricciones pandémicas permitía un mayor y más cómodo acercamiento a la misma, pero excluía a barrios y distritos como Norte, Chana o Bajo Albaicín. No podemos tener una cabalgata que dure cinco o seis horas y unos seis kilómetros (más que la de Madrid que recorre unos tres kilómetros aproximadamente), no sólo por el cansancio de los niños integrantes del cortejo sino por la falta de esplendor, la ausencia de caramelos, etc. La cabalgata ha de tener un sentido y un rigor, y no ser un arma de enfrentamiento ni de rédito político. No puede haber barrios, distritos ni ciudadanos de primera ni de segunda. ¿Por qué Zaidín, Genil y Beiro sí y Norte, Chana o bajo Albaicín no?