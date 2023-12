¿Qué se hace y qué puedes hacer contra el cambio climático? El Parque de las Ciencias da las claves en su última exposición

Aunque parece que hay más conciencia del problema entre la ciudadanía que entre los gobiernos competentes, el cambio climático es un problema global que puede tener consecuencias irreversibles en el futuro. Personal investigador y voluntarios de todo el mundo trabajan de forma conjunta para mitigar su impacto con la esperanza de que un planeta sostenible todavía sea posible. El Parque de las Ciencias acoge desde este miércoles una muestra para acercar al público tanto el problema como las alternativas que plantean tres proyectos científicos europeos: Smart EcoMountains, TechEthos y SpaceEU.

Los tres estudios presentan innovaciones tecnológicas implementadas en la actualidad para monitorizar y atenuar los efectos de la variación de la temperatura. Además de los datos cuantitativos, la dimensión ética está presente en el desarrollo de estos avances y cobra protagonismo en el discurso expositivo. La inauguración de la muestra, que lleva por título Cambio climático. Desafío global ¡Tú decides!, ha contado con la presencia del rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado; el diputado provincial de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz; el director del Parque Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada, Francisco Muñoz; y la cantante Amparo Sánchez.

Sierra Nevada es el punto de partida para explicar cómo funcionan los ecosistemas en escenarios de cambio global gracias a las actuaciones de Smart EcoMountains. Su efecto en la transformación de los hábitats se materializa con las imágenes captadas por el satélite EO Browser de la Agencia Espacial Europea.

La divulgación de las oportunidades y ventajas que brindan la ciencia y la ingeniería del cambio climático se completa con la exposición de los desafíos y los límites éticos que han discutido y definido ciudadanos de seis países europeos en el marco del proyecto TechEthos, en el que el Parque de las Ciencias participa.

Proyecto Smart Ecomountains

Como puede comprobarse en su plataforma, Smart EcoMountains es un proyecto institucional de la Universidad de Granada asociado con la Infraestructura de Investigación Europea LifeWatch-ERIC para desarrollar un Centro Temático sobre Biodiversidad, Cambio Global y Desarrollo Sostenible en montañas con proyección internacional, utilizando como caso de estudio la montaña de Sierra Nevada.

El objetivo es triple. Por un lado, generar información sobre biodiversidad, servicios ecosistémicos y cambio global en ecosistemas de montaña, aplicando un Plan de Gestión de Datos que garantice que toda la información recopilada sea fiable, localizable, accesible, interoperable, y reutilizable.

En segundo, desarrollar nuevas herramientas y servicios tecnológicos que faciliten a los científicos el intercambio, la localización, el acceso y el análisis de los datos, con el fin de mejorar el conocimiento sobre los ecosistemas de montaña y los principales procesos de cambio global que los afecta.

Y el tercero, crear contenidos educativos y herramientas de gestión que informen a la sociedad sobre los procesos de cambio global más importantes que afectan a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos de las montañas, apoyando a gestores, responsables políticos y a la ciudadanía en la toma de decisiones con base científica.

Plataforma Eobrowser

En el marco del proyecto SpaceEU, coordinado por la Universidad de Leiden y en el que ha colaborado el Parque de las Ciencias, se integra en la exposición con una comparativa de fotografías de paisajes a través de la plataforma gratuita EO Browser (Powered by Sentinel Hub with contributions by ESA). Esta aplicación permite acceder de una forma sencilla a imágenes y datos obtenidos por los satélites Sentinel y por otros muchos satélites de Observación de la Tierra. Además, dichas imágenes se pueden analizar y descargar por los usuarios.

Proyecto Techethos

El Parque de las Ciencias es el único centro español que participa en el proyecto europeo TechEthos en el que están implicados 16 centros de investigación, universidades y asociaciones de 13 países. Está financiado por el programa Horizon 2020 y coordinado el Instituto de Tecnología de Austria.

Este proyecto tiene como objetivo la generación de códigos éticos que sustenten la implantación de tres tecnologías emergentes: ingeniería climática, la realidad digital ampliada y neurotecnología. Para ellos, desde enero de 2021 a diciembre de 2023, se han organizado actividades de divulgación y participación del público en la ciencia para conocer los valores, ideas y opiniones de los ciudadanos sobre los desafío éticos de estos desarrollos tecnológicos.

La exposición se centra en la ingeniería del cambio climático -la tecnología menos conocida por el público- y presenta los resultados y recomendaciones éticas desarrolladas en el marco del proyecto con la participación de diferentes sectores sociales.