El 'Canto Cósmico' de Niño de Elche resuena en Granada

Francisco Contreras Molina, más conocido como Niño de Elche, no es un artista convencional. Su peculiar forma de entender el flamenco en particular y la música en general no ha hecho más que avivar el debate que enfrenta la vanguardia y la ortodoxia en el arte, y que ya enfrentaron hace años otros artistas como Rosalía y su El Mal Querer. Fruto de esa polémica continua el artista no ha parado de atraer los focos en los últimos años, lo que en cierta parte justifica la existencia Canto Cósmico, el documental firmado a cuatro manos por Marc Sempere-Moya y Leire Apellaniz, que ahonda en la figura, personal y artística, del cantante.

De hecho, en el documental, de algo más de hora y media, muestra al cantante llenando teatros y salas de conciertos, pero también al joven valenciano cantando al oído a su madre, pues, como queda patente en la cinta, la familia es, para Francisco, una parte muy fundamental a la hora de conformarse como artista y persona.

Las instalaciones de Ocine Serrallo acogieron ayer la proyección de este documental, con la presencia de Eric, batería de Los Planetas (con el que Niño se unió para crear Fuerza Nueva) y Antonio Miguel Arenas, director del Festival de Jóvenes Realizadores. Ambos realizaron una pequeña tertulia, previa a la proyección, sobre la forma de entender el arte que tiene Contreras y su impacto en la sociedad.

De hecho Eric defendió la forma que tiene Niño de Elche de entender la música y restó importancia a las críticas al afirmar que "cuando a la gente algo le toca los cojones es que el arte está en marcha", al tiempo que reivindicó la necesidad del insulto como parte de la libertad de expresión y la necesidad de enseñarlo en el colegio.

La Semana Santa, inspiración "sin prejuicios ni miedo"

Preguntado por las influencias de la Semana Santa en la creación, algo que comparte tanto Eric como Niño de Elche, el batería de Los Planetas se deshizo en elogios al mundo cofrade, al calificar de "impresionante" a la Semana Santa y toda la música y "el misticismo" que rodea las procesiones, que ha sido plasmado "en muchas épocas de la música", haciendo referencia por ejemplo a artistas de la Tierra como Enrique Morente, "el cofrade más ateo que ha habido en la Tierra".

Para Eric todo ese ambiente hace que una persona "se enamore" y le sirva de inspiración "sin prejuicios ni miedo" para futuras performance, dejando a un lado el significado que pueda tener el paso.

Fuerza Nueva, un nombre jodido

La discusión sobre Semana Santa dio pie a que Eric reconociese los reparos que sentía a raíz del proyecto Fuerza Nueva, por sus claras referencias a la extrema, especialmente para él que comenzó tocando en la OJE, vinculado a Falange (aunque reconoció, entre risas, que no sabía si la banda pertenecía "a Falange o al Atlético de Madrid").

Para el batería, igual que del mundo cofrade se puede desligar la imagen que se tiene tradicionalmente para crear, como hace Niño de Elche, algo más abstracto, la idea de Fuerza Nueva puede separarse del movimiento de Blas Piñero para dar lugar a otra cosa que nada tenga que ver.