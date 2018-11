El pop granuja de Carolina Durante llega a la sala BoogaClub

Hasta hace una semana, muchos no sabían quién era Carolina Durante. La banda madrileña lanzó un nuevo tema -Perdona (Ahora sí que sí)- junto a la extriunfita Amaia Romero hace unos días que ha causado furor entre el público. Algunas de las perlas que se extraen del single popero -"Se me olvida que no me quieres / sobre todo cuando es viernes"- se siguen tuiteando -y coreando- desde el día de su publicación.

El conjunto formada por Diego Ibáñez (voz), Martín Vallhonrat (bajo), Juan Pedrayes (batería) y Mario del Valle (guitarra) llevará mañana a partir de las 22:30 su pop granuja a la sala Boogaclub. Antes, Las Ligas Menores darán un concierto para calentar el ambiente. El grupo de rock recién llegado desde Argentina, que ha sido apadrinado por los ya reconocidos en nuestro país El mató a un policía motorizado, presentará su segundo trabajo Fuego Artificial (Laptra, 2018).

El primer EP de Carolina Durante, titulado Necromántico, se publicó en 2017 seguido de su segundo lanzamiento, Examiga. El segundo EP de la formación madrileña contenía la bomba Cayetano, una ácida y divertida caricatura de los pijos: "Cayetano / zapatillas Pompeii, alguno tiene barco". El conjunto además ya ha tocado en importantes festivales como el Mad Cool, el Bilbao BBK Live y el Festival Internacional de Benicasim.