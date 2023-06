Chema Madoz: "A veces cojo objetos en los que no llego a adivinar el motivo de la atracción"

Chema Madoz, Premio Nacional de Fotografía y uno de los artistas contemporáneos más reconocidos de España en esta disciplina, posee un estilo único que lleva desarrollando desde hace más de cuarenta años. Ahora, dos décadas después de su última su última visita a Granada para una exposición en el Centro José Guerrero, sus creaciones pueden volver a verse en el Centro Cultural de Gran Capitán gracias a su colaboración con Cervezas Alhamba en la muestra En torno al tiempo. Se trata de una selección de 40 imágenes de muy distintos formatos y periodos acompañadas por algunas piezas escultóricas que permanecerá abierta en hasta el próximo 25 de junio.

Creaciones

Como es una constante en su producción, sus fotografías toman objetos cotidianos como protagonistas que, tras un proceso de trabajo muy meditado, son modificados de forma ingeniosa y convertidos a menudo en formas surrealistas, alterando su uso original y dando lugar a distintas lecturas y dobles sentidos. El grupo cervecero ha querido valerse de su particular modo de crear método creativo para ofrecer una imagen singular de sus botellines más emblemáticos: los de Alhambra 1925. La empresa ha destacado en una nota remitida a los medios, que la colaboración se ha desarrollado "de manera muy natural", ya que ambos "comparten esta forma de entender el proceso de creación" entendido como ese trabajo "en el que se dedica a cada cosa el tiempo que necesita, porque nada que merezca la pena se hace deprisa".

En este sentido, el fotógrafo explica que la imagen surgió cuando Alhambra le propuso crear una imagen "que se pudiera relacionar con la Alhambra y a la vez con el tiempo, con ese hacer las cosas con cierta tranquilidad como refleja el mismo título de la campaña: Sin prisa". "Ya en ese primer contacto surgió la posibilidad de plantear una pequeña muestra en la que se pudiesen reunir obras que tuviesen relación y, como es un tema que ha estado presente a lo largo de los años en mi trabajo, me pareció una buena ocasión", explica el creador madrileño.

Pieza exclusiva

Partiendo de este concepto, Madoz ha desarrollado una obra exclusiva para Cervezas Alhambra, un trabajo que establece un diálogo con el espectador sobre el papel del tiempo en la vida cotidiana, mientras evidencia el valor de disfrutar de las pequeñas cosas que ocurren en el día a día. “Cuando surge la oportunidad de trabajar con Cervezas Alhambra soy el primer sorprendido al encontrar tantas similitudes entre el espíritu que anima mi propio trabajo, como la importancia del detalle, el artesanado o el tiempo, y el propio espíritu de Alhambra” comenta Madoz, quien hablando del proceso de creación de esta obra añade:“La metodología de trabajo ha sido la misma que uso en mi propia obra: poner en mi cabeza un concepto, una idea con la que quiero trabajar, en este caso el tiempo, y empezar a establecer mentalmente un juego de relaciones entre diferentes elementos que tengan sentido con la imagen que quiero construir.”

Pero esa no es la única vía a través de la cual el fotógrafo llega a sus impactantes imágenes. "A veces son imágenes que surgen directamente a través de un objeto y otras veces primero es la idea y luego se busca el objetos a través del cual puedo ponerla de relieve. Las dos metodologías me valen. Y a veces también cojo objetos en los no llego a adivinar el motivo de la atracción, me los llevo al estudio y pasa un tiempo antes de que terminen convertidos en una fotografía". Un proceso de reelaboración de los utensilios, máquinas, muebles... que en ocasiones resulta más "simple" y puede realizarlo el propio autor mientras que en otras cuenta con un equipo de colaboradores que le ayudan a darles esa segunda vida: "En mi estudio a veces yo no tengo ni las herramientas ni la destreza para saber hacerlo", aclara.

En el caso de la creación para la firma cervecera la imagen surgió del propio objeto, "un botellín que se sitúa sobre una mesa y las huellas que deja el agua sobre ella similares a las de otro icono, el símbolo del wi-fi, sugiriendo esa combinación entre un momento, el de apurar ese botellín para compartir con los amigos en un ejercicio de comunicación y la disposición del tiempo para disfrutar esos encuentros" explica el artista.

La imagen creada en exclusiva de Chema Madoz para Cervezas Alhambra forma parte también de En torno al tiempo, en la que pueden verse algunas de las fotografías más emblemáticas de Madoz unidad con ese hilo conductor de retratar objetos vistos desde un prisma singular y que representan el tiempo en todas sus expresiones: relojes de arena rotos, bancos-calendario, escaleras enroscadas sobre velas, alfombras de pasillos bajo el agua...

Horarios

El Centro Cultural Gran Capitán, ubicado en el número 22 de la misma calle, acoge esta exposición de acceso gratuito y abierta al público de martes a sábado de 17:00 a 21:30 horas, y los domingos de 10:00 a 14:00. Los lunes y festivos la muestra permanecerá cerrada. A través de esta muestra y esta vía de colaboraciones la marca de cervezas afirma que mantiene su conexión con el mundo de la creación contemporánea y del arte entendido como una actividad a través de la que refuerza "su vínculo con la artesanía, preservando el trabajo manual, respetando las materias primas y sobre todo, dedicándole a cada cosa el tiempo que necesita para alcanzar su mejor expresión".