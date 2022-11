Christian Sands: "Bruce Lee ha sido un referente en mi vida"

El pianista Christian Sands es a pesar de su juventud un músico con una fructífera carrera a sus espaldas desde que hiciera su debut con 12 años. Nos atiende amablemente al teléfono antes de su concierto en el festival de jazz de la localidad italiana de Macerata. Han pasado once años desde su última visita al festival, entonces como pianista de la banda del bajista Christian McBride. Sands se presenta liderando un trio para piano en la segunda jornada del festival granadino. Los temas de su último disco Be water, nominado al Grammy como Mejor Composición Instrumental, estarán presentes en el concierto del domingo.

-Una curiosidad, ¿qué es lo que le atrae tanto de Bruce Lee para titular su disco con la célebre frase “Be water”?

-La verdad es que Bruce Lee ha sido un referente en mi vida. Conozco todas sus películas. Las he visto junto a mi familia. Es un icono. Tiene una fuerza importante. Además, yo he estado muy interesado en las artes marciales, que he practicado. El título, Be water, lo hizo popular Lee, ya que hace referencia a un elemento esencial para la vida. Todo es agua.

-Su música es un torrente sonoro que me recuerda a muchos pianistas a las vez, Herbie Hancock y Chick Corea entre otros, ¿cuales son sus principales influencias musicales?

-Si, claro son dos referentes, pero no solo tengo referencias en la música. Yo suelo inspirarme en otras artes, como la arquitectura, el cine o la pintura. También la música de las películas, las bandas sonoras. El cine me gusta mucho y también es una inspiración. Las películas de Quentin Tarantino por ejemplo, soy un gran fan suyo. Me fijo en muchos detalles de artes diferentes. En la pintura por ejemplo, me gustan los cuadros de Salvador Dalí o Picasso, también de Jackson Pollock. Como puedes ver no solo me fijo en la música para componer. Hay un músico de jazz que me inspira y que es también una influencia importante en mi música, como es el pianista de jazz Art Tatum. Siempre que lo escucho descubro cosas nuevas en él.

-En la actualidad es Artista Residente del legendario Festival de Jazz de Monterey, ¿qué es exactamente lo que hace?

-Buena pregunta. Son muchas las cosas que hago como Artista Residente. Suelo colaborar en la organización de los conciertos, doy apoyo a los artistas, colaboro con ellos. Hay también una faceta educativa y de apoyo a músicos jóvenes. Esta parte me interesa mucho. Además, el Festival de Jazz de Monterey ha creado una serie en su web llamada Welcome to the Sands Box, donde yo soy el anfitrión. Esto me permite subir mis conversaciones con la comunidad del jazz, discutiendo temas que van desde consejos de músico sobre el proceso de composición, y donde también ofrezco una visión del proceso artístico, además de recabar información sobre cómo los músicos se han mantenido ocupados durante la pandemia de la COVID.

-¿Qué tiene el trio a piano que no tenga otras formaciones? ¿Por qué le resulta tan atractiva a tantos pianistas?

-El formato de trio en piano, aunque no sólo, es un agrupación musical en la que me siento muy cómodo. Me permite interactuar con dos músicos y establecer un diálogo musical con ellos. Requiere una gran compenetración. Es es un formato en el que me encuentro especialmente cómodo. No importa qué tipo de trio y acompañantes, con un dos hermanas o dos hermanos. Incluso cuando tongo a piano solo pienso en el trio. El tres es un número especial, con muchos significados, como la sagrada trinidad en otro sentido.

-Durante un tiempo fue el pianista de la banda del bajista Christian McBride con quien estuvo en este festival en 2011, ¿qué aprendió de McBride durante su estancia en su grupo?

-Si, claro que me acuerdo de mi anterior visita a Granada con la banda de Christian McBride. Yo era entonces un joven pianista que empezaba. Era sin duda un momento de aprendizaje. Durante el tiempo que estuve en la banda me lo pasé muy bien. Una de las lecciones que aprendí estando junto a McBride es que tienes que ser la misma persona en el escenario y fuera del escenario.

-No creo equivocarme si le digo que la música latina forma parte de su acervo musical, ¿por que le gusta tanto este tipo de música?

-Así es, la música latina me gusta y la he incorporado en muchas ocasiones a mi repertorio. Hay muchos músicos latinos en Estados Unidos. Me gusta la música de Puerto Rico, Cuba, República Dominicana, la música española, el tango. Pero también me interesan otras músicas, de África o de Europa. Me gusta el español, espero poder hablarlo algún día.

-¿Cómo definiría su estilo musical?

-Yo definiría mi música como humana y honesta. Trato de ser honesto con mi música, puro y verdadero. La música es una experiencia más de la vida y trato de ser honesto como persona y como músico.

-Me gustaría saber si está trabajando en un nuevo proyecto musical y si podría contarme algo de él.

-Siempre estoy trabajando. Me gusta componer mientras voy de gira. En cierto modo recojo sensaciones e ideas de los lugares dónde toco. Quizás también pueda recoger durante mi estancia en Granada. Hay un guitarrista flamenco que he escuchado y que me gusta mucho: Paco de Lucía.

-¿Qué música tocará en el concierto inaugural del Festival de Jazz de Granada?

-Tocaré temas de mi mas reciente trabajo Be water, pero también de anteriores discos como Facing Dragons o Reach. Y por su puesto tocaré algún estándar de jazz. Me gusta tocar temas clásicos del jazz e improvisar sobre ellos. Espero que el público pueda disfrutar con mi música.