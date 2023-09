El sonido de las aves anticipa el otoño en el Aljibe del Rey

Cada tarde, al caer el sol, el canto de los pájaros se convierte en protagonista del jardín del Carmen del Aljibe del Rey. Desde los cuatro grandes cipreses que delimitan las lindes del espacio ajardinado, gorriones, herrerillos, carboneros y otras aves insectívoras lanzan sus sonidos al sol poniente. Sonidos a los que, en la tarde del jueves, se sumaron las notas emitidas por las flautas traveseras del Trío Birds, un grupo musical, formado por alumnos del Conservatorio Victoria Eugenia de Granada, que protagonizó el Concierto de Otoño, que cada año organiza la Fundación AguaGranada para dar a bienvenida a la nueva estación, que este año comienza a las 8:50 horas del día 23 de septiembre.

Grupo

El Trío Birds fue el grupo encargado de cerrar los conciertos del ciclo Música en el Aljibe y, este año, protagonista también del concierto otoñal. Tres jóvenes intérpretes que aportan su particular forma de expresar la música. Estela Mañogil Espinosa, Martín Pérez Álvarez y Irene Mata Tejero, que ofrecieron un programa con obras de H. Beeftink, con composiciones que tienen el canto de los pájaros como inspiración. Un momento especial con Granada de Agustín Lara y arreglos de Javier Mata Tejero. El Trío Bird volvía a obras de Beeftink, con Celtic Suite, Tales of Old, y la aparición especial de un gaitero desde el balcón principal del carmen. Un concierto que también contemplaba obras de Javier María Tejero, bajo la denominación Tres canciones árabes, estrenadas por este grupo de jóvenes granadinos.

Un concierto especial para celebrar el cambio estacional, una oportunidad que la Fundación AguaGranada aprovecha para cumplir con su objetivo de apoyar a los jóvenes artistas granadinos, ofreciéndoles un espacio para exponer su creación. En este ciclo musical la Fundación cuenta con la colaboración especial del Real Conservatorio Victoria Eugenia de Granada.