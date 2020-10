El tándem formado por Polly Ferman y Daniel Binelli han inaugurado el Festival de Tango de Granada este jueves con un concierto en el Isabel la Catolica. Ellos son pareja, su piano y su bandoneón, también. Ella una pianista mundialmente conocida y él, miembro del grupo de Pugliese y compañero de Piazolla, es otra institución musical. Ambos han presentado en la ciudad un espectáculo muy especial para ellos y el público, más aún teniendo en cuenta la situación pandémica.

-El Festival de Tango comienza con un estreno suyo y se clausura con una actuación de Jorge Pardo. ¿Es casualidad o hay una búsqueda de actualizar y renovar contantemente el género?

-Polly Ferman: En realidad, el estreno en este Festival es para mí, ya que Daniel Binelli ya ha actuado dos veces anteriormente. Siempre los estrenos implican una especial emoción, un nuevo comienzo.

-Daniel Binelli: El tango está en constante evolución. Compongo obras nuevas para proponer al publico nuevos caminos del género. En estas circunstancias, con mi compañera de ruta, la pianista Polly Ferman, nos proponemos este camino.

-¿Cómo se sienten por participar en esta nueva edición del festival?

-D. B.: Esta es mi tercer vez en el festival. Desde sus comienzos me presente con formato trio junto a a Osvaldo Requena, Fernando Suarez Paz y la pareja de bailarines conformada por Miguel Soto y Milena Plebs. La segunda vez, con el espectáculo Lorca Tango, como bandoneonista y director musical y ahora con el dúo que integro con la concertista de piano, Polly Ferman, en presentaciones por el mundo, incluyendo con orquestas sinfónicas.

-¿Qué pretenden con su espectáculo Las circunstancias del tango? ¿Hacia dónde dirigen al público?

-D.B.: Nuestro dúo, como dijera anteriormente, esta en constante renovación e incluyo, además de repertorio de la historia del tango, composiciones que me pertenecen y obras de los compositores mas brillantes del género.

-P. F.: La circunstancia que vivimos es igual para todos, pero seremos en esta oportunidad privilegiados por poder conversar musicalmente con un publico que sin duda nos hará llegar su emoción al mismo tiempo que recibirá la nuestra.

-Binelli es obligada una referencia a su pasado nada menos que con Osvaldo Pugliese o con Astor Piazzola. ¿Algo que no le hayan preguntado por lo menos últimamente sobre esa época?

-Tuve la inmensa satisfacción de compartir el escenario al mismo tiempo con Pugliese y Piazzolla en 1989, en Ámsterdam, en un concierto inolvidable en el que se unieron las dos orquestas y sus estilos. Y agradezco el aprendizaje de ambos maestros.

-Ferman, igualmente es obligada una referencia a su experiencia por los cinco continentes con sus interpretaciones al piano. ¿Qué lugares tienen preferencia en su corazón?

-P. F.: Soy pianista que toca en salas de conciertos desde los 7 años. Una larga carrera que he llevado por el mundo: Uruguay, donde nací, Argentina, Nueva York, Japón y ahora Valencia. He pasado de la música clásica a la latinoamericana clásica y desde que conocí a Daniel Binelli incursiono en el tango, estilo que me apasiona.

-¿Qué le piden a la próxima edición de 2021 del Festival de Tango?

-D. B.: En circunstancia de cumplirse el 2021, del maestro Astor Piazzolla, me gustaría se realizara un homenaje al mismo. Una buena posibilidad seria realizar un concierto con orquesta sinfónica.

-P. F.: Además de lo que menciona Binelli, desde hace 14 años, me he dedicado a crear musicales multimedia de música y danza con artistas y compositoras mujeres: Glamour Tango y Aires de mujer. Me gustaría traer Aires de mujer a Granada. No solo por el espectáculo en si, sino porque considero que es momento de presentar a la mujer en toda su dimensión, en un estilo que no fue concebido para la supremacía femenina.