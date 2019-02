Daniel Doña lleva el flamenco a Estados Unidos

El granadino Daniel Doña, de los máximos exponentes de la danza española actual, inicia este sábado una gira estadounidense por los estados de Texas y Nuevo México, que se prolongará hasta el 16 de marzo. En ese tiempo, con la presencia de Cristian Martín como bailarín invitado, impartirá cursos de formación en diferentes escuelas y estrenará el espectáculo Histórica Danza Española.

Convertido por méritos propios en uno de los referentes más renovadores de la escena nacional e internacional, Daniel Doña iniciará su periplo norteamericano con la impartición de diversos cursos de formación en danza española y flamenco en distintas escuelas de Dallas.

Los días 14, 15 y 16 de febrero se estrenará en el Moody Performance Hall de Dallas el espectáculo Histórica Danza Española, una producción que firmará como coreógrafo y director de escena en colaboración con la Orchestra of New Spain de Dallas y en el que bailará junto al artista invitado Cristian Martín. La pieza coreográfica es un encargo de Grover Wilkins, director de esta agrupación musical, y contiene música barroca: folías, jácaras, zarabandas y canarios.

Del 18 de febrero al 14 de marzo Daniel Doña y Cristian Martín impartirán clases de danza española y escuela bolera, respectivamente, como maestros invitados en The University of New Mexico. A su vez, Daniel Doña creará el nuevo encargo coreográfico del National Institute of Flamenco de Albuquerque para su compañía Yjastros, con Cristian Martín como asistente de coreografía.