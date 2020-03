El Día de la Poesía en tiempos de crisis

El Día Mundial de la Poesía se volvió a celebrar ayer como es tradicional desde que en 1999 la Unesco fijó en el calendario el 21 de marzo como fecha oficial para esta conmemoración. Aunque las librerías de las ciudades y los principales centros culturales no se pudieron llenar de poetas recitando versos, ni hubo intercambios internacionales de autores para celebrar una fiesta de las letras en diversas lenguas, eso no significó que no hubiese ocasión para compartir poemas entre amigos gracias a las nuevas tecnologías.

Ante la situación de confinamiento, el poeta y catedrático de literatura de la Universidad de Granada Álvaro Salvador organizaba el mismo viernes la grabación de un vídeo de varios autores recitando versos. Sin embargo, cuando contactó con Javier Benítez la idea tomó un giro inesperado porque él estaba preparando en la plataforma Zoom un salón virtual en el que se podrían reunir al mismo tiempo hasta cien personas para leer poemas y escucharlos. Fue así como cobró forma la iniciativa Recitales en casa, que arrancó ayer a las 19:00 horas pero que a lo largo de un mes servirá de ciberescenario para otras lecturas en grupo desde los salones de la propia casa e incluso presentaciones de libros, tal y como señalaba ayer Salvador.

“Dadas las desagradables circunstancias que atravesamos hemos pensado que sería gratificante tanto para creadores como para amantes de la poesía romper este cerco de aislamiento. Por supuesto que podéis participar también como espectadores”, era la premisa de Salvador para una cita que contó con la presencia de autores como Ramón Repiso, Alfonso Salazar, Juan Carlos Friebe, Manolo Salinas, Teresa Gómez, Ivón Sánchez, Carlos Andreoli, Juan Javier Ortigosa, Juan Chiberches, Caty Parra, Inma Pelegrín, Alvaro SalvadorCarlos Allende, Ana Pérez Gallego, Javier Gilabert, Jose Iniesta, Jose Rienda, Cristobal Domínguez Durán, Juan Antonio Fernández, Trini Gan, Rosa Berbel, Elena Dominguez, Irene Domínguez o Pepa Merlo.

Pero también hubo iniciativas institucionales de celebración a pesar de la crisis. El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura, celebró el Día Mundial de la Poesía con diversas acciones comunicativas a través de las redes sociales en torno al fomento y la lectura de la poesía de poetas andaluces.

Así, el CAL invitó a los amantes de la poesía a escuchar y compartir poemas recitados por autores andaluces a través del proyecto PoetiCAL, que aúna la literatura, el arte y las nuevas tecnologías. Actualmente, el programa cuenta con más de 230 voces de poetas andaluces que se pueden escuchar, compartir y descargar a través de la web de la Consejería o de su canal de Ivoox. De esta forma, autores contemporáneos José Manuel Caballero Bonald, Aurora Luque, Trinidad Gan, Elena Medel, Álvaro Salvador, Erika Martínez, José Carlos Rosales, Juana Castro o Andrés Neuman recitan su propia obra.

Además, este mapa poético sonoro de Andalucía se completa con audios de poemas de Federico García Lorca sobre su libro Poeta en Nueva York y poemas del poeta sevillano Antonio Machado con motivo del 80 aniversario de su muerte.

Además, durante el mes de marzo se desarrollará una campaña en redes sociales para el fomento y lectura de la poesía a través de los poetas que, desde el año 1998, han sido designados como autores del año en la comunidad andaluza. Los versos de Vicente Aleixandre, Emilio Prados, Gustavo Adolfo Bécquer, Rafael Pérez Estrada, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Manuel Altolaguirre, Luis de Góngora, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, José Antonio Muñoz Rojas, Luis Rosales, José Moreno Villa, José Manuel Caballero Bonald, Mª Victoria Atencia, Pilar Paz Pasamar, Antonio Gala, Julia Uceda, Pablo García Baena o Manuel Alcántara son los protagonistas durante esas semanas a través de las etiquetas #DíadelaPoesía y #niundíasinpoesía.

El CAL también ha preparado para estos días el Escaparate Literario Virtual, donde los autores andaluces leerán fragmentos de sus últimas obras, esas que no podrán presentar en las Ferias del Libro ya que han sido aplazadas. Algunos de ellos incluso desvelan textos inéditos en los que están trabajando ahora mismo. Y lo hacen desde sus bibliotecas y lugares de creación en sus propias casas.

Además, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico prepara ya diversas actividades para celebrar el Día del Libro Infantil y Juvenil el próximo 2 de abril con el escritor Antonio Rodríguez Almodóvar, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, y paseos literarios virtuales por diversos lugares de Andalucía.

Y ayer también hubo iniciativas municipales como la del Ayuntamiento de Monachil, que organizó un recital virtual de poemas. Para ello, la Concejalía de Cultura lanzó un reto a todos los vecinos: grabarse con sus teléfonos móviles recitando sus poemas favoritos o alguno escrito por ellos mismos y enviarlos por correo electrónico.

“Desde el Ayuntamiento, subiremos todos los vídeos de nuestros vecinos recitando poemas a nuestra página de Facebook (Cultura Ayuntamiento Monachil), para que todos los monachileños puedan verlos y comentarlos”, explica la concejala de Cultura, María del Carmen Morales, sobre otra de las iniciativas que ayer estaban destinadas a sobrellevar mejor el confinamiento gracias a los versos.