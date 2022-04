Diana Navarro: "Cuando me enteré de la nominación a los Max pensé que se habían equivocado"

Diana Navarro interpreta a una Concha Piquer que desea desde hace tiempo conocer a Federico García Lorca. Cantante acostumbrada a manejar su destino, le pide a su colaborador Rafael de León que cite al poeta en el Teatro Español de Madrid para proponerle que le escriba una canción. Ese es el punto de arranque de 'En tierra extraña', la obra con la que visitará Granada este fin de semana en su primer trabajo como actriz.

-¿Cómo ha vivido el salto a la actuación tras su éxito como intérpretemusical?

-Con mucho respeto y gratitud. Me siento muy afortunada con esta oportunidad que llevo preparando mucho tiempo con mi formación como actriz, aunque nunca me había atrevido con el teatro. Pero con Juan Carlos Rubio, director y creador de esta obra, me sentía segura e ilusionada.

-¿Dónde se siente más cómoda?

-Donde esté el público. Es una maravilla poder sentirlo disfrutar y emocionarse cuando canto y ahora cuando actuó.

-¿De dónde viene la idea de 'En tierra extraña'?

-José María Cámara quería hacer un proyecto especial con la copla y de la mano de Juan Carlos Rubio pudo darle vida. Sin duda esta obra es un homenaje póstumo a toda su labor por la cultura de este país.

-¿Cómo se preparó para interpretar a Concha Piquer?

-Leyendo su biografía, viendo sus películas, entrevistas y hablando con su familia, que siempre me han dado su cariño. Pero sobre todo empatizando con una mujer que iba más allá de su personaje y prueba de ello es que sigue siendo de actualidad casi un siglo después de que naciera.

-¿Qué fue lo primero que pensó al enterarse de la nominación a los Max?

-Que si se habían equivocado. No porque no sienta que lo merezco, me he esforzado mucho para dar lo mejor de mí, sino porque hay mucho nivel actoral en este país y me parecía un regalo muy grande. Estoy muy agradecida por ello.

-¿Se lo esperaba?

-No, la verdad es que no.

-¿Y la gran acogida que tuvo en Madrid?

-Lo deseaba. Estoy tan bien acompañada por Avelino Piedad, que da vida a Rafael de León, y Alejandro Vera, que da vida a Federico García Lorca, y el exquisito texto de Juan Carlos, que sentía que el público iba a emocionar.

-Con un espectáculo sobre Lorca, ¿era obligado venir a Granada?

-Siempre es obligado y un gran placer venir a Granada. Es una de las ciudades más bonitas del mundo y siendo Lorca de aquí, nos emociona doblemente presentar la obra aquí.

-Primero Lorca, luego Falla. ¿Seguirá en próximo trabajos centrada en la Edad de Plata del arte español?

-Me encanta aprender y estudiar y no hay mejor manera que investigando. El arte español es infinito.