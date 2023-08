Eleanor Rigby, la joven granadina que publica un libro al mes: "El privilegio de la lentitud ya no existe"

En algún lugar de este mundo sigue habiendo personas que saben a lo que quieren dedicar su tiempo para siempre. Así funciona el sistema. Hay adolescentes a los que le marcan sus pasos, porque así funciona también. Y siempre habrá rebeldes o personas libres, como gusten. Elena Salvador es una joven granadina que se enmarca en la libertad de hacer lo que quiere y en la rebeldía de haberlo decidido tras pisar por suelo construido por su familia.

Esta joven escritora se proclama persona de raíces, su Granada, sin descartar viajar por todo el mundo, que ya lo hace en modo de hobby y en busca de inspiración, pero deja la puerta abierta. "En estos tiempos en los que Granada es una ciudad de paso, todos mis amigos huyen en busca de trabajo, de un futuro digno...igual me planteo vivir fuera dentro de un tiempo. Nunca se sabe", confiesa Elena.

Elena Salvador o Eleanor Rigby, este último es el pseudónimo que utiliza para publicar sus novelas, generalmente, románticas. "He tenido muchísimos otros nombres porque me encanta jugar, pero empecé a publicar con este y así me he quedado. Publicar con un nombre inglés parece que me abre más puertas, en el Corte Inglés estoy en la sección de literatura extranjera y es curioso porque soy de Granada. Parece que la gente te toma más en serio porque es como si hubiesen traducido tu libro, eso conlleva a que incrementen las ventas", explica la joven a Granada Hoy.

Eleanor Rigby ha ganado un par de premios, ha mantenido unos cuantos libros autopublicados en las listas de más vendidos durante meses y, en su día, recaudó con sus novelas en plataformas de Internet algunos que otros millones de leídos, pero no todo empezó siendo así. El camino de Elena estuvo marcado por otros zapatos.

Esta joven comenzó a estudiar Historia del Arte en la Universidad de Granada, pero supo muy pronto que este no era su camino. "Va a sonar un poco a película de Walt Disney, pero siempre he sabido que escribir era lo mío con total seguridad. Es una suerte pero también es una vida difícil. Estaba viviendo un camino que no quería y mis ratos libres los utilizaba para escribir. Ahí me di cuenta que era mi momento de felicidad. Tuve la suerte de conocer a un grupo de chicas escritoras y probé con la auto publicación porque con las editoriales digitales veía que no me iba a poder ganar la vida. Ya sabes, los porcentajes son demasiado pobres, con el colchón que me hice con eso a día de hoy me puedo dedicar íntegramente a escribir mis libros", cuenta Elena.

A libro por mes...cuarenta publicaciones de Eleanor Rigby

El ritmo de publicación de Eleanor Rigby es envidiable para cualquiera que se dedique a este arte, cuanto menos. "Desde 2020 he sacado un libro al mes, llevo en torno a cuarenta. Son bastante largos, tienen unas 300 páginas, unas 100.000 palabras mínimo cada libro. Cierto es que derrocho creatividad y si quiero abarcarlo todo necesito no parar de escribir. Hay mucha competitividad y hay que estar al pie de cañón. Uno puede pensar que con este ritmo estoy empachada, pero es cierto que las lectoras demandan exigencia. Aunque por no faltar a la verdad, incluso yo les doy esa confianza para que opinen sobre los finales de libros, historias o lo que sea. Me interesa muchísimo la opinión popular".

Eleanor Rigby cosecha más de 10.000 fieles seguidoras en su cuenta de Instagram (@tontosinolees). En él hace partícipe a todo ese ejército de lectura sobre las historias de los libros, opiniones, sugerencias y cualquier cosa interesante sobre sus libros. Interactúa con sus lectoras más allá de lo estrictamente cotidiano. Puede que esa sea parte de su magia porque parece que hay vida más allá del papel.

"Es cierto que no desconecto de mi trabajo, absolutamente nunca. Todos tenemos que relajarnos y yo no puedo, soy capricornio, adicta al trabajo. No tengo estrés, gracias a Dios. No tengo que responder a ningún jefe, pero hay algo que me molesta de mi oficio y es que son diez a la vez. El privilegio de la lentitud ya no existe para las que escribimos...ahora hay un ritmo frenético de la publicación", explica Elena.

Además, también "dedicarte a las redes sociales, crear contenido y convertirte accesible a todo el mundo y exponerte a la demanda es parte de mi trabajo porque es lo que prima. Ya no puedes limitarte a escribir, tienes que ser tu agente publicitaria, vender tu libro, hacer tus portadas. Es extenuante porque no te apetece nunca. Y otra cosa que no me gusta a nivel personal es tener que dar la cara, ir a ferias, hacer directos, firmas...y todo lo que eso envuelve me preocupa. Por suerte, tengo unas editoras que han tenido en cuenta esto y no me han presionado".

A libro por mes el ritmo de trabajo de Elena Salvador es todo un reto. "Todos tenemos voces en la cabeza y yo la tengo. Me he pegado 12 horas escribiendo en un día porque lo necesitaba, hago un capítulo al día, unas 3.000 palabras al día y eso conlleva a que tenga un libro al mes. No paro los fines de semana porque así funcionan los trabajos intelectuales", añade Elena.

Aunque esta joven es totalmente consciente de que su vida favorece a que este ritmo sea de esta manera. "De todos modos creo que me puedo quemar pronto porque todos nos cansamos, somos frágiles y no es sostenible en el tiempo este ritmo de vida. Es mi absoluta vocación, pero todos tenemos crisis de edad, revelaciones, el camino mental...eso puede conllevar a que quiera hacer otras cosas".

Aquí lo importante es leer

La joven granadina no se planta para ningún público, por lo que puedes encontrar sus libros en plataformas de auto publicación que son Amazon, además de ser más económicos. Aunque no se quiere olvidar del papel, así que en cualquier librería, Fnac o Corte Inglés se puede encontrar a Eleanor Rigby, "siempre y cuando tengan literatura romántica, que hay algunas librerías independientes que reniegan de ella".

Cierto es que la literatura romántica, el género en sí, siempre ha tenido a la parte más rancia de la sociedad en su contra. Apuntan a la falta de intelectualidad para atacar, aunque lo importante sea el mero hecho de leer. "En todos lados se burlan de este género como si fuese de segunda. Incluso de gente que te quiere que te dice 'bueno, ¿y cuándo vas a escribir sobre otra cosa?', que entre paréntesis quiere decir 'bueno, cuándo vas a hacer algo serio con todo el talento que tienes'. Es un piropo envenenado. Este género abarca todo un mundo. A día de hoy lo sigo descubriendo y siempre explico que lo importante es abrazar lo que nos gusta", sentencia Elena Salvador.

Público, libros 'exitosos' a nivel social y para uno mismo

Su público no se ciñe a nada ya que sus estadísticas de redes sociales apuntan a la variedad. "La mayoría son mujeres de 25 años porque las comedias románticas están impregnadas de la generación millennials y Z, pero también se suben al barco mujeres de 40 años por la literatura histórica y, ahora, estoy atrayendo a las menores de 18 años con el género 'New-Adult'".

El último libro publicado es el cierre de la saga de 'el séptimo círculo', una fantasía urbana con tintes románticas, "es el proyecto más ambicioso que he llevado a cabo. Actualmente, estoy escribiendo dos libros a la vez y editando uno nuevo. Diez documentos abiertos, ya sabes. La nada y el todo", confiesa Elena.

Aunque la repercusión vino con la bilogía de 'Armas Tomar', es un new-adult ambientado en Canarias, pero no es el único libro con altas ventas. Así se presenta 'Amor y odio tienen cuatro letras', una novela romántica "que también lo ha petado", celebra Elena.

Por último, su libro más personal se trata de 'El Príncipe de Elyllon', "lo escribí en un momento muy delicado, venía de escribir para el público y no para mí. Me salió esta fantasía, comedia, actualidad y reflexiva...pensé que nunca la publicaría y al final lo hice. Lo recuerdo con cariño porque lo hice en pandemia, fue mi clavo ardiendo", sentencia esta joven escritora con un gran presente.