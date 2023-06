Elisa Reyes presenta su cuento para que los más pequeños aprendan a contar

Aunque Elisa Reyes (Jaén, 1983) tuvo pronto claro su vocación, no podía soñar con el éxito que tendría en su ejercicio profesional. Esta maestra de Educación Infantil convertida en empresaria afincada en Granada ha conseguido enseñar primero a leer y después a contar a miles de niños en toda España gracias a sus cuadernos de lectoescritura y matemáticas. Los coloridos y divertidos materiales de la marca Los cokitos -que su marido Guillermo empezó a vender hace casi una década llamando de puerta en puerta por los colegios de España- se usan ya en los centros de medio país.

Mucho ha llovido desde que en 2014 publicó su primer libro autoeditado: Inteligencias múltiples en Educación Infantil, convertido hoy en una de las referencias más citadas en los tribunales de oposiciones. Ese éxito y el boom de las redes sociales la han convertido en una influencer en cuestiones pedagógicas con 145.000 seguidores en sus diferentes perfiles -el personal y los de su marca- y han permitido que tanto ella como su esposo se encuentren en excedencia de sus trabajos como docentes para concentrarse en esta otra labor pedagógica diversificada en distintos productos. "Al principio los vendía yo por Facebook o los llevábamos nosotros mismos por las librerías, pero desde muy pronto el libro una gran acogida", cuenta Elisa Reyes sobre un volumen que ha vendido ya 13 ediciones.

Ahora la escritora da un paso más con un libro de cuentos: La gran fiesta de los números, que no es la primera obra de ficción que publica pero sí la primera que cuenta con el respaldo de un grupo editorial tan potente como Penguin Random House y que este mismo viernes ha sido presentado en El Carmelo de Granada y con el que estos días viajará a la Feria del Libro de Madrid.

"Tenía claro que quería hacer una presentación en la que nadie se quedase fuera y a la que pudiesen asistir los niños", cuenta la escritora, maestra, mamá y empresaria jienense. Diplomada en Educación infantil por la UGR, empezó a ejercer en el Colegio Amor de Dios de Granada. Tras varias estancias en Londres, donde conoció el sistema educativo inglés y de voluntariados en Nairobi y Kenia, impartió clases y aprendió metodologías centradas en las capacidades individuales de cada estudiante.

Esas experiencias la llevaron a adaptar la teoría de las inteligencias múltiples al currículum de Educación Infantil le permitieron que creara el método de lectoescritura Los Cokitos y desde una perspectiva más teórica a publicar Inteligencias Múltiples en Educación Infantil, finalista del premio Círculo Rojo en el ámbito de la docencia. Un premio que estuvo a punto de no recoger por el embarazo de su primera hija, Celia, nacida en 2015, mismo año en el que empezó a compartir las vivencias de su familia en redes para ir creando esa fiel comunidad de seguidores formada fundamentalmente por docentes y padres.

En mayo de 2020 anunció también en ellas su segundo embarazo y desde enero de este año se dedica en exclusiva a la edición de estos materiales, que usan ya 30.000 alumnos en sus aulas. La naturalidad y simpatía con la que cuenta su evolución es la misma con la que se muestra ante sus seguidores. "Yo cuando me abrí la cuenta en Instagram en 2015 tenía una perrita que se llamaba Cococito y ese fue el nombre que le puse. Nunca en la vida me imaginaba que las redes sociales existirían tal y como las conocemos ahora. Después empecé a crear materiales con el nombre de Los cokitos no por mi perra sino en referencia a los cocos -las cabezas- pero con el diminutivo porque era estaban destinados a los niños. Pero luego me di cuenta que ocasionaba confusiones porque se parecían, así que decidí dejarle el mi nombre a mi perfil y ya está", explica sobre uno de los cambios recientes más notables de su perfil personal.

Con la misma naturalidad cuenta ha ido desarrollando el contenido de sus cuentas, de forma intuitiva, por "ensayo y error". Así fueron creciendo poco a poco, "sin una estrategia planificada" aunque sin duda ayudada las dos bazas fundamentales de Elisa Reyes: por un lado su buen ojo para crear contenidos visuales y atractivos tanto en digital como en papel -ella supervisa y guía los trabajos de los distintos ilustradores con los que trabaja para que no se pierda el sello de la casa- y la frescura y el entusiasmo con el comparte sus consejos sobre enseñanza. Una docencia entendida además desde un punto de vista lúdico y divertido quizás porque ella, disléxica, cuenta que sufrió mucho aprendiendo con los métodos tradicionales de caligrafía. Para compensar eso inventó sus Animágicos, esos tiernos animales que se esconden detrás de cada número en este libro y de cada letra en sus cuadernos de lectoescritura.

Ahora, en La gran fiesta de los números, la escritora ofrece a la vez una aventura matemática con la que aprender de forma acumulativa, unos protagonistas de lo más adorables, una historia rimada para divertirse leyendo y una serie de actividades complementarias para que los padres puedan enseñar a sus hijos nociones espaciales, figuras geométricas; percepción visual, comprensión y nociones temporales, además de lógica. Sin, casi sin darse cuenta y con una edición cuidada y mimada tanto como a ellos, los pequeños irán descubriendo la tortuga cero, la jirafa uno, el patito dos, la serpiente tres... hasta llegar al elefante diez.