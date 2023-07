Eliseo Parra: “La mujer es la depositaria natural de la tradición”

El vallisoletano Eliseo Parra inicio su carrera musical en los años 60 como batería y cantante en grupos de rock como Mi Generación, y posteriormente en el movimiento musical jazzístico barcelonés con los grupos Blay Tritono y La Rondalla de la costa. En 1979 colaboró con María del Mar Bonet en el disco de temas tradicionales mallorquines Saba de Terrer y se integró en el grupo valenciano Al Tall. A finales de los 70 e inicios de los 80 tocó con orquestas de salsa, como la Sardineta y La Platería, así como con cantantes como Ovidi Montllor, Gato Pérez, Marina Rossell y Jaume Sisa.

En 1983 se estableció en Madrid y comenzó a investigar la música tradicional castellana. Fundó el grupo Mosaico que dedicó su primer disco al repertorio del folclorista castellano Agapito Marazuela, y un segundo de inspiración tradicional. A partir de 1990, inició una carrera discográfica en solitario, centrada en la revisión del repertorio tradicional del folclore español desde parámetros musicales contemporáneos. Su larga trayectoria, tanto musical como personal, se recoge en el libro Nunca perseguí la gloria, de Rafael Alba. Parra, de 72 años, deja los escenarios y dice adiós a Granada el domingo (22h) en el Parapanda Folk.

Por aquí le hemos visto con las Piojas y Coetus… ¡Se apunta a todos los bombardeos!

Sí, de siempre, por lo menos a todos los que me gustan.

En este terreno es fundamental el trabajo de campo, es curioso que hay más páginas en internet dedicadas a Alan Lomax que a usted o Joaquín Díaz…

No creas, a Alan Lomax sólo lo conocemos los que estamos en esta música y no todos. Joaquín Díaz es el pionero por excelencia y de mi dicen que soy un referente, me siento a gusto con lo que he conseguido, la fama en exceso es un incordio.

Hablando con Fandila, hijos en suyos en la distancia por este Sur, me comentaron que siguen encontrado muchas canciones a pie de pueblo…

Es una maravilla comprobar que aún sigue habiendo informantes, es lo que yo llamo la 'fuente inagotable'.

Y que la mayoría las recogen de mujeres, ¿la memoria es un patrimonio femenino?

En mis años de recopilación –los 90– por esa razón llegué a la conclusión de que la mujer es la depositaria natural de la tradición.

Por cierto, es una patrimonio de complicada supervivencia por desuso, supongo: las canciones de quintos cuando ya no hay mili, o de siega en una cosechadora con 'Los 40' en la radio…

Claro, no hay otra razón de su declive que el haber abandonado la vida tradicional que fue el caldo de cultivo de esas manifestaciones culturales en forma de cantares, poemas, cuentos, romances, retahilas...

Me contaba un rapero cubano que el éxito del Hip Hop es que no se necesita más que la voz y sentido del ritmo, algo muy parecido a su 'Cantar y batir', la esencia…

Es posible, no lo había pensado, pero también la proyección en los medios de esa música.

Rubem Dantas, que vive en Granada, se trajo un cajón de tracción manual desde el Perú, y anda que no ha cundido ¿está pasando algo con el pandero cuadrado suyo?

Pues eso parece, todo percusionista que lo conoce se enamora de él y se debe a que es un instrumento muy versátil con muchas posibilidades.

Cada vez que me 'enfrento' a Mercedes Peón, por ejemplo, veo hasta dónde puede llegar la música tradicional ¿le gustan los trabajos de reubicación sonora tan extremos o en el término medio está el acierto?

Mercedes lleva tiempo grabando electrónica en sus discos y antes que cualquiera, ahora cada vez lo usan más músicos jóvenes; particularmente yo no lo veo, creo que a esta música no le va bien.

La cumbia se escucha desde Río Grande hasta Uzuahia…es como el esperanto latinoamericano ¿sucede algo parecido con algún ritmo ibérico?

No, que yo sepa, pero es porque no se le ha dado la suficiente promoción, cuando hemos tocado fuera de España hemos comprobado que hay ritmos que encienden al personal como la cumbia.

Y lo deja ahora…, ¿por qué?

Creo que es el momento, llevo 55 años en los escenarios y, excepto el tiempo de concierto, lo demás ya me cansa.

En último disco aparece fotografiado de bebé, parece que cierra un círculo…

Me lo han dicho varias personas, no lo he grabado pensando en un cambio de ciclo, pero puede que lo parezca y ... ¡Quién sabe!

¿Cómo va a ser su concierto en el Parapanda?

En Íllora vamos a estar la banda al completo más Javier Márquez, Amir Haddad y Andrés Ruz de invitados... puede que alguno más, una fiesta de lujo.